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台泰警合作破528公斤海洛因及K毒 未啟程運台就攔截
檢警接獲情資指出，有不法集團涉計畫從泰國以船隻運毒來台，經刑事局駐外警官與泰國警方合作，3天前在泰國曼谷一處倉庫查獲300公斤K他命，並逮1名泰國女子，接著又於泰女的住處搜出228公斤海洛因，經檢驗皆呈毒品陽性反應，目前台泰警方仍聯手追查其他共犯。
據了解，此案為刑事局南打、保三警方掌握情資，報請橋頭地檢署指揮，立即由刑事局國際科協調駐泰的警官，與泰國警方合作查緝；相關情資顯示毒品是要走私台灣，因在尚未著手運送的動作便搶先一步攔截成功，究竟是要透過漁船到台灣附近海域做海上接駁，或者夾藏貨櫃方式進港口闖關，手法都還待深入釐清。
據指出，該名泰籍女嫌犯在泰國落網，台泰警方釐清她僅是販毒集團的成員之一，正合作追緝幕後貨主、共犯等人，不排除也已有安排在台灣接應毒品的人員，幸好已於境外阻絕這批毒品。
泰國警方先前接獲台灣提供情資，查出大批白色粉末，原以為是K他命，後來疑因快篩誤差，檢驗發現是用來做清潔劑的化學原料，引發一場烏龍，據透露，由於有此前例，泰國警方這次更加謹慎化驗，確認這批300公斤K他命、228公斤海洛因確實是毒品。
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