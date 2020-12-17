台泰警合作破528公斤海洛因及K毒 未啟程運台就攔截

檢警接獲情資指出，有不法集團涉計畫從泰國以船隻運毒來台，經刑事局駐外警官與泰國警方合作，3天前在泰國曼谷一處倉庫查獲300公斤K他命，並逮1名泰國女子，接著又於泰女的住處搜出228公斤海洛因，經檢驗皆呈毒品陽性反應，目前台泰警方仍聯手追查其他共犯。

據了解，此案為刑事局南打、保三警方掌握情資，報請橋頭地檢署指揮，立即由刑事局國際科協調駐泰的警官，與泰國警方合作查緝；相關情資顯示毒品是要走私台灣，因在尚未著手運送的動作便搶先一步攔截成功，究竟是要透過漁船到台灣附近海域做海上接駁，或者夾藏貨櫃方式進港口闖關，手法都還待深入釐清。

據指出，該名泰籍女嫌犯在泰國落網，台泰警方釐清她僅是販毒集團的成員之一，正合作追緝幕後貨主、共犯等人，不排除也已有安排在台灣接應毒品的人員，幸好已於境外阻絕這批毒品。