懷疑外遇…她拿木砧板重擊丈夫致死 屏東地院判8年6個月

屏東72歲陳姓婦人與71歲劉姓丈夫分居，因陳婦罹患思覺失調症，懷疑丈夫外遇，去年底在丈夫住處發生口角，隨後持厚重的木砧板重擊丈夫頭、頸、腹等部位，導致他重傷致死。案發當時，陳婦變裝離去，於當晚在女兒陪同下到派出所自首，屏東地院將陳依殺人罪，判處有期徒刑8年6個月。

判決指出，陳婦與劉姓丈夫分居，因陳婦罹患思覺失調症，又懷疑丈夫外遇，於10月31日在丈夫的住處發生口角，隨後，陳竟手持厚重的木砧板重擊丈夫的頭、頸、胸、腹部，導致他胸多處骨折與脫位、頭胸部塌陷，最後因顱內出血、腦腳裂傷、後腹腔出血，陳屍廚房。

當下陳女見丈夫躺於血泊中，不僅不通報送醫，還變裝換成白色長袖外套，戴淺色帽，攜大包塑膠袋離去。直到當晚才在女兒陪同下到屏東分局自首。陳女被依家暴殺人罪移送並由屏東地檢署起訴，

屏東地院今天下午宣判，將陳婦依殺人罪判有期徒刑8年6個月。