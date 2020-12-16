一連串巧合！子彈飛越柴山最高點 疑風浪起伏槍管朝上

66歲陳姓登山客上周五在高雄柴山意外遭流彈射穿小腿，現場找到50機槍的彈頭，據了解，彈頭上殘留的血跡，警方採驗後與陳的DNA相符，子彈飛越柴山最高點，射程約2公里，擊中坐在山林裡石頭上的陳姓男子腳踝，發生機率極低，綜合判斷是海軍陸戰隊當時在海七哨附近海域，進行快艇海上對陸地的50機槍射擊釀禍，軍方表示，射擊訓練時有教練在旁，可能是風浪起伏造成槍管朝上，一連串巧合釀成意外。

受傷的陳姓男子目前還在高醫住院，幸未傷及骨頭等，目前傷勢穩定，陳男將對軍方提告求償。據了解，陳男是某家航空公司退休員工，經常到柴山健行，當天是獨自上山。

軍方已暫停海七哨射擊，進行後續檢討及改善。

高雄市政府秘書長楊明州、兵役處長曾國昌等人前天到案發地點會勘，一行人也到柴山周邊壽山靶場、北港靶場了解防護措施，確認軍方有架設擋土牆及防彈壁，安全無虞。高雄尚有大社觀音山靶場及林園靶場，距離民宅及民眾活動範圍有段距離。

據了解，海七哨位於柴山西北側，由海軍陸戰隊負責站哨，附近海域為左營軍港，可做海上演訓，根據海七哨座標位置，到陳姓登山客中彈的柴山「四棵榕」景點，依Google地圖的直線距離約2.05公里，依照50機槍最大射程可達7公里。

楊明州表示，軍方很有誠心要檢討原因，也提出解方，避免意外重演，包含海軍陸戰隊指揮官王瑞麟中將等人前天一同到案發地點，事發當時陳姓男子坐在山林路徑旁一顆石頭上休息，子彈擦過他的左腳踝，陳男當下沒意識到中彈，還走了一段路程，經旁人提醒腳在流血才發現受傷。