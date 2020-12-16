製槍疑完成度100%再出庭 孫安佐：結果出來保證講很多

孫安佐遭控在美國製槍未遂罪，今士林地方法院開庭，公訴檢察官認定孫安佐製槍完成度100％，律師則稱檢方誤會槍枝定義，再度強調孫的行為屬於未經許可持有槍砲主要組成零件罪，非三年以上有期徒刑之罪，我國無審判決。孫安佐在法庭上未表示意見，庭後表示現在要拚（判決）結果，「等結果出來，保證講很多」

今日父親孫鵬再度陪同孫安佐到庭，孫鵬早已在法院與律師討論案情，孫安佐在開庭前趕至法院。

公訴檢察官稱，本案的下槍身可構成美國法條的「firearm」孫網購槍身，依照包裝盒在網路上找到改造說明書，與槍枝具同一性「僅是鑽幾個洞，把相關擋板用方法去除，再裝上板機等金屬零件就完成」證據可顯示有去除擋板的痕跡，經美方鑑定人員試射成功，證實槍身「製造完成度100%」

律師則稱，檢方誤解槍枝的定義，以為板機放上去就是製造槍枝，誤認槍管（身）就是槍枝，孫沒有製造手槍未遂，不能用持有行為推論製造行為；僅單純依照美方鑑定報告和照片，無法判斷能不能組裝成一把可正常運作的手槍。辯方認為僅成立「未經許可持有槍枝主要組成零件罪」，非屬三年以上有期徒刑，我國法院也無審判權。

法官今問孫安佐，先不論美國法有無處罰製槍未遂，依起訴所指，孫的行為可能構成製造具殺傷力手槍未遂罪，有何意見？第二，網購槍枝零件曾試著組裝，因故為何成功，有何意見？第三，假設孫的行為構成製槍未遂罪，且在行為地法律處罰已服刑238天，有何意見？

孫安佐均請律師回答問題。辯護律師稱，孫安佐在美國只有網購槍枝零組件，試著組裝未完成，沒有製槍行為，且與起訴法條構成要件不符；孫當時發現手槍上需要專業工具，因此放棄組裝，應認為未著手，沒有具體危險產生，應有不能未遂犯適用。至於，假設構成製槍未遂罪，且已服刑，應依刑法9條規定，免其被告刑之執行。

庭後，孫鵬先離開法院，孫鵬簡短的回應媒體「不好意思，各位辛苦，還在審理中」隨後孫安佐在律師陪同下步出法院，孫面對媒體直言，就是過程沒什麼好講的，要看（判決）結果「結果出來我保證講很多好不好」媒體再提問，對台灣司法有信心嗎？孫簡明扼要說「現在就是要拚結果啊」