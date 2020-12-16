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50機彈頭血跡吻合登山客 演訓海訓哨所與柴山距2公里
66歲陳姓登山客上周五在高雄柴山意外遭流彈射穿小腿，現場找到50機槍的彈頭，據了解，彈頭上殘留的血跡，警方採驗後與陳的DNA相符，且海軍陸戰隊當時於「海七哨」附近海域，進行快艇海上對陸地的50機槍射擊測法，初步認定此為「禍首」，檢警將進一步做彈道比對，釐清槍枝。
據了解，海七哨位於柴山西北側，由海軍陸戰隊負責站哨，附近海域為左營軍港，可做海上演訓，根據海七哨座標位置，到陳姓登山客中彈的柴山「四棵榕」景點，依Google地圖的直線距離約2.05公里，依照50機槍最大射程可達7公里，此意外確實可能發生。
本月11日上午10點多，陳姓男子在柴山「四棵榕」遭流彈誤擊，警方起初聯繫海陸兩棲偵搜大隊，得知該單位當天上午8點至12點有實施手槍、步槍實彈射擊訓練及爆破訓練，原以為子彈來自靶場，但下午在傷者200公尺附近尋獲50機槍的彈頭。
高市府及軍、警方前天再到現場勘驗，發現海陸營內北港靶場、壽山靶場平時沒做50機槍射擊訓練，但柴山西北角、「海七哨」附近海域有快艇對陸作戰演訓，並以上面所架設的50機槍射擊，由於排除一般靶場有射50機槍，海上射擊演練時誤射的可能性大。
警方採驗50機槍彈頭的血跡，初步發現跟陳姓男子的DNA吻合，應是造成貫穿小腿的子彈，但檢警還必須進一步向海軍陸戰隊尋找演訓使用的50機槍，做彈道比對，才能釐清究竟是何把槍射出、哪名官士兵操作不當；陳送醫後無大礙，他向警方表示若是軍方誤擊，會提告過失傷害罪。
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