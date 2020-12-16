寶和會是槍擊案真凶？ 館長：幕後金主到底是誰

「館長」陳之漢被網紅公民老師「羅文」提告妨害名譽，今到台北地方法院出庭；面對媒體詢問，檢警偵辦他中槍案件，日前逮捕竹聯幫寶和會前會長邵伯傑，館長指出，他認為沒有真凶，還是找不出幕後金主是誰、動機為何。

竹聯幫寶和會被控捲入館長槍擊案，檢警日前拘捕會長林修伯等15人，懷疑前任會長邵柏傑在幕後下指導旗，又拘提邵等5人到案，但邵否認涉及館長槍擊案，警方依組織犯罪、擄人勒贖、恐嚇、詐欺等罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後命邵300萬元交保。

館長今為妨害名譽案件出庭，被媒體問及是否認為找出真凶；館長指出，「沒有真凶阿，動機是什麼，幕後金主是誰」，至今槍手仍辯稱是他的粉絲而性騷擾他，又不滿他開直播說要提告憤而開槍，但後來查出來「一整串像肉粽」，且寶和會的人也否認。

他說，去查資料知道寶和會存在10年、是出名收錢辦事，台北市居然可以容忍這種幫派，「台灣到底哪裡法治國家」，他明年有計畫找立委聊聊，希望讓台灣人更多安全。