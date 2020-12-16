聽新聞
test
0:00 / 0:00
寶和會是槍擊案真凶？ 館長：幕後金主到底是誰
「館長」陳之漢被網紅公民老師「羅文」提告妨害名譽，今到台北地方法院出庭；面對媒體詢問，檢警偵辦他中槍案件，日前逮捕竹聯幫寶和會前會長邵伯傑，館長指出，他認為沒有真凶，還是找不出幕後金主是誰、動機為何。
竹聯幫寶和會被控捲入館長槍擊案，檢警日前拘捕會長林修伯等15人，懷疑前任會長邵柏傑在幕後下指導旗，又拘提邵等5人到案，但邵否認涉及館長槍擊案，警方依組織犯罪、擄人勒贖、恐嚇、詐欺等罪嫌移送新北地檢署，檢方訊後命邵300萬元交保。
館長今為妨害名譽案件出庭，被媒體問及是否認為找出真凶；館長指出，「沒有真凶阿，動機是什麼，幕後金主是誰」，至今槍手仍辯稱是他的粉絲而性騷擾他，又不滿他開直播說要提告憤而開槍，但後來查出來「一整串像肉粽」，且寶和會的人也否認。
他說，去查資料知道寶和會存在10年、是出名收錢辦事，台北市居然可以容忍這種幫派，「台灣到底哪裡法治國家」，他明年有計畫找立委聊聊，希望讓台灣人更多安全。
館長指出，很謝謝檢警，他們很辛苦還在查，但給錢的人到底是誰，「黑幫不會做沒有利益的事情」，大家就拭目以待，也考驗檢警的能力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言