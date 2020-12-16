聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安局特勤對射訓練教官遭學員射癱 二審仍判國賠593萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

國安局特勤中心中校教官郭耿宏在「對向移動交錯實彈射擊訓練」演練中，遭其他學員誤擊，因頸椎碎裂癱瘓，臥病在床。郭提國家賠償，台北地院判國安局須賠郭一家人共593萬元；案經上訴，高等法院今駁回。

特勤中心人員2015年3月30日在北市北安路訓練中心實彈射擊時，教官郭耿宏（39歲）頸部遭子彈貫穿，特勤中心通報119救人，郭被送往三軍總醫院急救；因子彈擊中頸椎，郭癱瘓。本案原告除郭耿宏外，包括他的父母、妻子、3名子女都索償。

郭主張，當時實施實彈交錯移動對向射擊訓練，他站在學員張雄翔身後與張同時移動，以觀察對向學員射擊方式正確與否而為指導，沒想到卻遭其他學員誤擊而癱瘓，頸部以下無法自主活動。

郭認為實彈交錯移動對向射擊訓練是奉特勤中心前副指揮官許昌命令規畫，許昌下達不當命令，而學員在特勤中心受訓失誤、特勤中心公務員未依法提供必要防護措施，共同釀意外，國安局和國防部有賠償義務。郭耿宏計算減少勞動力的損害和非財產上損失，請求給付593萬7930元，父、母、妻子和3子女則各請求90萬元。

國安局的委任的律師表示，交錯實彈射擊時，是郭耿宏自認穿戴背心會影響訓練效果，自己決定不穿，發生意外事故郭耿宏應該負百分之百責任，與國防部無關。

北院認為，因學員吳宥鈞未遵守「朝人與人間空隙射擊、猶豫就不開槍」等用槍注意事項，槍口偏斜致子彈誤射郭耿宏，雖然吳是新進學員，「實彈對向交錯射擊訓練」課程本有高度風險，吳槍枝使用應有相當的注意能力，構成國賠法的「過失責任」。

北院判國安局應賠償郭耿宏305萬餘元，另給付郭的父母、妻子、3名子女各48萬元，高院認為原審判決妥適，駁回國安局上訴。

特勤中心人員示意圖（與本案人物無關）。聯合報系資料照
特勤中心人員示意圖（與本案人物無關）。聯合報系資料照

延伸閱讀

控鍾德美違反財團法人法 二審判張國明敗訴

葵花藥業老董殺妻 二審仍判11年 兩女接班業績下滑

招待陸配涉賄選 何建華二審無罪

駁回換照假處分 北高行：若中天抗告速送二審

相關新聞

男遭控以褲帶殺害女友 宜蘭檢方細查2證據還清白

宜蘭一名林姓女子去年12月被陳姓男友發現倒臥浴室，頸部圍著一條毛巾，送醫急救後仍宣告不治。林女親友質疑陳男殺害林女，控告...

寶和會是槍擊案真凶？ 館長：幕後金主到底是誰

「館長」陳之漢被網紅公民老師「羅文」提告妨害名譽，今到台北地方法院出庭；面對媒體詢問，檢警偵辦他中槍案件，日前逮捕竹聯幫...

50機彈頭血跡吻合登山客 演訓海訓哨所與柴山距2公里

66歲陳姓登山客上周五在高雄柴山意外遭流彈射穿小腿，現場找到50機槍的彈頭，據了解，彈頭上殘留的血跡，警方採驗後與陳的D...

國安局特勤對射訓練教官遭學員射癱 二審仍判國賠593萬

國安局特勤中心中校教官郭耿宏在「對向移動交錯實彈射擊訓練」演練中，遭其他學員誤擊，因頸椎碎裂癱瘓，臥病在床。郭提國家賠償...

柴山流彈無關靶場 疑來自海上快艇

六十六歲陳姓男子五天前上午爬高雄柴山，遭五○機槍子彈貫穿小腿，原以為是海軍陸戰隊在柴山靶場做射擊訓練，前天高雄市政府、軍...

柴山登山客遭50機槍子彈射中 真相疑來自海上快艇演練

66歲陳姓男子4天前上午10點多爬高雄柴山，意外遭子彈貫穿小腿，原以為海軍陸戰隊在柴山靶場做射擊訓練，但昨天高市府、軍警...

影／醉男大鬧北捷狂飆髒話、吐檳榔汁 離譜行徑全曝光

亂吐檳榔汁還出口成髒！有民眾今晚6時許搭乘台北捷運板南線時，行經西門站時驚見一名男子，無視防疫政策不戴口罩，還大吐檳榔汁...

【燒腦懸案】溶屍案找不到屍體 通訊行老闆娘被託夢到快崩潰

民國88年間，台北市某造景公司負責人王麗文無端失蹤，女會計王雪蘋報案後，因心急轉移女老闆資產而露出馬腳，被認定夥同男子劉忠心殺害老闆後溶屍棄置；但因女老闆屍骨未尋獲，王雪蘋與劉忠心躲過一死，均被判處無期徒刑定讞，其中警方找尋關鍵證物手機的過程還傳出靈異，讓當年承辦的員警印象深刻。

新營鐵皮屋惡火竄濃煙 身障者受困成焦屍

台南市新營區南紙里一間鐵皮屋今下午傳出火警，風勢助長下火舌濃煙四竄，57歲身障者何姓屋主受困不幸燒成焦屍，何的友人搭救也...

歸國男子隔離期間陳屍防疫旅館 初判與新冠肺炎無關

新北市板橋區一名正在隔離檢疫的林姓男子，今天下午被人發現陳屍在防疫飯店的房間廁所，警方根據現場調查，初步排除他殺可能，而...

情侶當街大吵 員警當和事佬過程中意外發現男方有槍

陳姓男子跟女友在台北市民權東路一家餐廳用餐，兩人莫名爭吵，從店內吵到店外，險要大打出手，警方獲報趕抵排除糾紛，卻意外在陳...

影／永康大樓縱火案突破 女住戶涉報復屋主兒子

台南永康勝利街昨晚7點發生住宅大樓火警，有5隻貓不幸葬身火窟，警消懷疑有人為縱火，掌握大樓蔡姓女子涉嫌重大，警中午持拘票...

熱門新聞

影／闖中橫管制男騎士找到了！躲廢棄電廠山洞40天奇蹟生還

男同事趁出遊半夜爬他床 他不甘被「後射」報警送法辦

柴山登山客遭50機槍子彈射中 真相疑來自海上快艇演練

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

歸國男子隔離期間陳屍防疫旅館 初判與新冠肺炎無關

煞不住！彰化東外環下坡 10多輛車連環撞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。