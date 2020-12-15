聽新聞
test
0:00 / 0:00
柴山登山客遭射中50機子彈 真相疑來自海上快艇演練
66歲陳姓男子4天前上午10點多爬高雄柴山，意外遭子彈貫穿小腿，原以為海軍陸戰隊在柴山靶場做射擊訓練，但昨天高市府、軍警等單位勘驗後，疑為柴山西北角的海域以M8快艇演練，以上面所架設的50機槍射擊，由於排除陸地射擊50機槍，幾乎能確定流彈的來源來自海上，檢警預計進一步彈道比對。
據了解，陳姓男子接受警詢表示，若是軍方誤射，也會提出過失傷害罪的告訴。
本月11日陳姓登山客是在四棵榕遭流彈誤擊，警方一開始聯繫海陸隊兩棲偵搜大隊，證實該單位於當天早上8點至12點有實施手槍、步槍實彈射擊訓練及爆破訓練。
不過後來採證確認是50機槍彈頭，而附近軍方射擊訓練場僅有「海七哨」可做50機槍實彈射擊，高市府秘書長楊明州昨天下午便會同海陸、警方前往案發地點及附近靶場現勘，軍方也同意海七哨未來不再實施相關射擊訓練。
市府及警方目前發現，案發時營區沒有射50機槍，懷疑是當時海陸的M8快艇，於柴山附近海域演訓，由於快艇上架設50機槍，極有可能是流彈的來源；高雄地檢署表示，將再做彈道比對，才能進一步確認。
陳姓男子的左小腿遭子彈貫穿，經消防隊及國家公園警察隊協助送醫，暫無生命危險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言