柴山登山客遭射中50機子彈 真相疑來自海上快艇演練

66歲陳姓男子4天前爬高雄柴山，意外遭50機槍子彈貫穿小腿。記者林伯驊／翻攝

66歲陳姓男子4天前上午10點多爬高雄柴山，意外遭子彈貫穿小腿，原以為海軍陸戰隊在柴山靶場做射擊訓練，但昨天高市府、軍警等單位勘驗後，疑為柴山西北角的海域以M8快艇演練，以上面所架設的50機槍射擊，由於排除陸地射擊50機槍，幾乎能確定流彈的來源來自海上，檢警預計進一步彈道比對。

據了解，陳姓男子接受警詢表示，若是軍方誤射，也會提出過失傷害罪的告訴。

本月11日陳姓登山客是在四棵榕遭流彈誤擊，警方一開始聯繫海陸隊兩棲偵搜大隊，證實該單位於當天早上8點至12點有實施手槍、步槍實彈射擊訓練及爆破訓練。

不過後來採證確認是50機槍彈頭，而附近軍方射擊訓練場僅有「海七哨」可做50機槍實彈射擊，高市府秘書長楊明州昨天下午便會同海陸、警方前往案發地點及附近靶場現勘，軍方也同意海七哨未來不再實施相關射擊訓練。

市府及警方目前發現，案發時營區沒有射50機槍，懷疑是當時海陸的M8快艇，於柴山附近海域演訓，由於快艇上架設50機槍，極有可能是流彈的來源；高雄地檢署表示，將再做彈道比對，才能進一步確認。

陳姓男子的左小腿遭子彈貫穿，經消防隊及國家公園警察隊協助送醫，暫無生命危險。