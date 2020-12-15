ENAI比特幣投資騙局吸金上億 詐團稱被駭客劫走資金

施姓、李姓男子涉嫌虛設貿易公司，上網招收投資比特幣「對沖套利」，半年後稱被駭客攻擊無法出金，向432人騙得1億6527萬元；刑事局分4波查獲29人依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押施、李獲准，其餘犯嫌以3至20萬元交保或請回。

警方調查，施姓（41歲）、李姓（34歲）男子分別有從事放款、匯兌背景，去年底在桃園市成立寰宇國際貿易公司，透過臉書或交友軟體接觸被害人，宣稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，打開外掛程式，可自動操作比特幣「對沖搬磚套利」，保證每周獲利百分之20至30。

APP在被害人匯款後顯示獲利，引誘加碼投資；今年7月該公司公告網站系統被土耳其駭客劫走資金，無法出金，被害人拿不回錢陸續報案。

刑事局偵七大隊第三隊展開調查，7月至上月分4波搜索公司及犯嫌住處，拘提、通知施、李等29人，含提款車手、公司及帳戶人頭，依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌送辦。施、李稱受託領錢，不知是詐騙所得。

警方清查，被害人遍及全台，包括年輕上班族、家庭主婦及退休人士，台中市一名男子被騙400萬元最多。