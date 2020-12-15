疑移動王船不慎1人被壓斃 高市勞檢要究責

高雄市茄萣區萬福宮今天上午發生死亡意外，63歲林姓男子在移動王船時，船身失衡突然傾斜，男子遭船身壓住當場失去生命跡象。警消到場將傷者緊急送醫不治；勞檢也將究責。

目前橋頭地檢署檢察官與法醫已到場相驗釐清案情；另外，高雄市政府勞動檢查處獲報派員進行勞檢，初步了解，林男從事王船上架作業，事故發生時用千斤頂頂高船體過程，疑站立在王船底部要撿拾墊木，船體忽然倒塌壓砸。

不過，廟方表示，林男不是造船工人，而是住在廟旁居民，近來協助王船活動搬運，單純只是名志工，今天和其他20多人一樣在現場協助移動王船。對此勞檢處回應，將先釐清林男是否為勞工，若是領有工資者就適用勞檢；如為志工就非勞檢範疇。

事故發生在上午9時39分，林男整個人遭船身壓住，一旁有人目睹隨即通報消防119、湖內警分局求助。警消到場發現林男已無生命跡象，經救出緊急送台南市立醫院急救仍宣告不治。

茄萣區白砂崙萬福宮將舉辦「沙鯤漁火．王船再現」庚子科五朝王醮平安祭典暨王船出廠水活動，原規劃16日舉行記者會宣傳這項盛事。廟方斥資數百萬元、耗時4個月打造這艘長61.3尺、寬14.8尺、高17尺的大王船