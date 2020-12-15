永康警查獲改造槍彈毒品 警察局長今頒發破案茶

台南市政府警察局長詹永茂今前往永康警分局頒發破案茶，肯定永康派出所落實勤務查獲改造槍彈及毒品，警方表示日前受理「操作槍」報備已於本月11日截止，將持續積極查察守護治安。

永康分局永康派出所12日執行防制危險駕車勤務，在前往路檢點途中，於永中街上發現顏嫌（37歲）的轎車占用車道違停，派出所長莊大成發現前車乘客座有K盤1個，顏嫌自知難逃法網，主動交付安非他命及愷他命各2小包，企圖以毒品掩護持有槍枝事證。

莊大成等人進一步搜索車輛，順利在前乘客座位下，起獲非制式手槍1把、子彈5發，鑑定具有殺傷力，警訊後被，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。

市警局長詹永茂今由永康警分局呂世明陪同頒發破案茶，肯定莊大成等人落實勤務查察，能如此盡忠職守，實屬不易，足供同仁表率。