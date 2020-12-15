嘉義市地方大哥「鴻彬」今晨過世 享壽61歲

嘉義市地方大哥，綽號「鴻彬」的洪鴻彬，罹患口腔癌多年，今晨疑因病變引發心肌梗塞過世，享壽61歲，家屬表示他生前就已交代低調處理，將不辦公祭。

洪鴻彬的弟弟，新港鄉代表會主席洪鴻然表示，兄長罹患口腔癌8年，但一直都以正向、積極方式面對，近期病況不佳，今天凌晨家人發現時已安祥離世。

洪鴻然說，兄長個性豪爽、沒有私心，常主動出面調解、熱心幫忙他人，因為長期行事有義氣、處事公正，受自宅周邊及黃昏市場附近朋友支持，尊稱他一聲「大哥」。

「他是正派的兄弟！」地方好友指出，洪鴻彬被視為當地黃昏市場派的精神領袖，他個性格豪爽，好打抱不平，許多小事也常見他親自出面協助。

他說，多年前曾有一侯姓男子到黃昏市場尋仇開槍，雖然事件跟鴻彬沒直接關係，但他認為對方侵門踏戶已造成恐慌，即主動帶人找對方解決，因此讓地方更多人認同他， 許多小弟都對外宣稱是「鴻彬」的人。