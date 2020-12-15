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嘉義市地方大哥「鴻彬」今晨過世 享壽61歲
嘉義市地方大哥，綽號「鴻彬」的洪鴻彬，罹患口腔癌多年，今晨疑因病變引發心肌梗塞過世，享壽61歲，家屬表示他生前就已交代低調處理，將不辦公祭。
洪鴻彬的弟弟，新港鄉代表會主席洪鴻然表示，兄長罹患口腔癌8年，但一直都以正向、積極方式面對，近期病況不佳，今天凌晨家人發現時已安祥離世。
洪鴻然說，兄長個性豪爽、沒有私心，常主動出面調解、熱心幫忙他人，因為長期行事有義氣、處事公正，受自宅周邊及黃昏市場附近朋友支持，尊稱他一聲「大哥」。
「他是正派的兄弟！」地方好友指出，洪鴻彬被視為當地黃昏市場派的精神領袖，他個性格豪爽，好打抱不平，許多小事也常見他親自出面協助。
他說，多年前曾有一侯姓男子到黃昏市場尋仇開槍，雖然事件跟鴻彬沒直接關係，但他認為對方侵門踏戶已造成恐慌，即主動帶人找對方解決，因此讓地方更多人認同他， 許多小弟都對外宣稱是「鴻彬」的人。
資深員警說，事實上鴻彬好像未跟過任何大哥，雖然常有人稱他「市仔幫」，但他沒有成立幫派，也未因案入獄，近年身體不好，他對地方事很多都「心有餘而力不足」，下屬地方兄弟應有10多支派，大家都尊重他為精神領袖，他過世後，地方勢力消長、變化值得關注。
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