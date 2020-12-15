男遭控以褲帶殺害女友 宜蘭檢方細查2證據還清白

宜蘭一名林姓女子去年12月被陳姓男友發現倒臥浴室，頸部圍著一條毛巾，送醫急救後仍宣告不治。林女親友質疑陳男殺害林女，控告陳男殺人；案經宜蘭地檢署指揮偵辦，認為林女身體無其他外傷，解剖鑑定為窒息死亡，無其他掙扎傷勢，且測謊鑑定無法證明陳男殺人，全案偵結予以不起訴處分。

檢方調查，陳男、林女兩人為男女朋友，去年12月14日凌晨12時許，陳男在睡夢中醒來後，發現林女未在身旁，後來在浴室發現林女身影，撞開浴室門後發現林女已經失去呼吸心跳，送醫急救2小時後，仍宣告不治。

但林女家人質疑林女死因不單純，認為林女婚期將至，無任何自殺意圖，遺體頸部瘀血寬度與毛巾不符，質疑是陳男與她發生爭吵後，持運動褲褲帶將其勒斃，因此提告陳男涉嫌殺人。

陳男偵訊時否認，稱事發前林女曾與家人發生摩擦，就有持刀劃自己手腕自殘；事發當天她心情差，陪她喝幾杯酒，勸林女不要自殘；陳男供稱，因隔天還要早起上班，兩人喝完酒就睡著，沒想到清晨醒來，就發現林女倒臥浴室角落，頸部還纏繞一條毛巾。

全案經宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，檢方依據法醫研究所檢體報告，發現林女頸部有橫向壓痕，皮下軟組織、肌肉出血，符合死者頸部遭毛巾纏繞情境；除頸部外傷外，林女眼結膜未見點狀出血、舌骨未骨折，身體其他部位未見外傷，也無其他掙扎傷勢。死因為窒息。

檢方認為，林女身亡前，曾因與家人爭吵出現自殘行為，且陳男測謊鑑定結果，難對他有不利認定，林女家屬也無法提出其他證據佐證；另依羅東警分局現場狀況筆錄，並無其他事證證明陳男殺人，全案不起訴。