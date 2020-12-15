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影／豬隊友搶完正妹直播主手機 卻喝醉鬧事被逮捕

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

遊戲影音串流平台「推趣（Twitch）」的正妹直播主「啊乓」，昨天傍晚在新北市三重區邊走路邊開直播，遭2名飛車歹徒搶走三軸穩定器及手機，行搶畫面也LIVE實況放送。警方立刻動員調查，未料歹徒犯案之後去阿公店狂歡，酒醉鬧事被送到派出所，當天晚上就在北市萬華區被逮捕歸案。

警方指出，案發之後，員警很快查出犯案的機車是在板橋地區遭竊，隨後擴大派員至三重、蘆洲等地調查，部分警力在北市萬華區東園街派出所調閱監視器時，員警帶回酒醉鬧事王姓男子，衣著特徵一眼就被認出是搶奪手機的嫌犯，接著又在萬華區西園街逮捕共犯袁姓男子，追回「啊乓」的三軸穩定器及手機。

原來王、袁2人是萬華地區街友，都有毒癮，因為缺錢，昨天先在板橋區竊取機車，再前往三重挑選目標行搶，搶到直播主「啊乓」。得逞後兩人一同前往北市西門町某通訊行變賣3500元，平分贓款後分道揚鑣，王嫌拿到錢立即去阿公店飲酒，樂極生悲酒醉鬧事被警方逮捕。

「啊乓」得知警方不到5小時便逮捕兩名搶匪，並救回手機及三軸穩定器，感到非常欣慰與感激，還特別錄製一段留言慰勞警方，感謝警方於案發後除立即動員查緝偵辦外，還一路安撫與慰問，讓她感到非常窩心，也對警方維護社會治安之能力有信心！

Twitch的女直播主「啊乓」昨天在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供
Twitch的女直播主「啊乓」昨天在新北市三重遭搶，直播影片錄到搶奪過程，身後的歹徒也入鏡。圖／啊乓提供
２名嫌犯將搶來的手機和三軸穩定器拿到通訊行變賣。記者林昭彰／翻攝
２名嫌犯將搶來的手機和三軸穩定器拿到通訊行變賣。記者林昭彰／翻攝
警方在案發之後，當天晚上就逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方在案發之後，當天晚上就逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
女直播主「啊乓」遭搶之後受訪，仍覺得台灣的治安很好。記者林昭彰／翻攝
女直播主「啊乓」遭搶之後受訪，仍覺得台灣的治安很好。記者林昭彰／翻攝

直播主 西門町

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