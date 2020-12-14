男疑遭流彈誤傷 軍方允柴山50機槍靶場不再打靶

陳姓男子日前登柴山疑遭流彈誤傷，警方在現場找到1枚50機槍彈頭。高雄市政府秘書長楊明州（中白衣者）14日會同海軍陸戰隊指揮部人員前往案發地點及附近靶場現勘，並聽取軍方簡報。（高雄市政府提供）中央社 陳姓男子11日登柴山疑遭流彈誤傷，警方在現場找到1枚50機槍彈頭。高雄市政府秘書長楊明州今天會同海軍陸戰隊指揮部人員到靶場等現勘，軍方允諾50機槍靶場不再實施射擊訓練。

陳姓男子11日登柴山時疑遭軍方打靶流彈誤傷，高雄市長陳其邁得知後第一時間與海軍司令劉志斌聯繫，雙方達成共識，海軍將暫時停止在柴山的實彈演訓。今天楊明州率高市府團隊前往案發地點及附近靶場現勘。

高雄市政府今天晚間指出，楊明州下午會同海軍陸戰隊指揮部人員前往案發地點及附近靶場現勘，聽取軍方簡報，確認靶場安全措施及射擊訓練程序皆符合規定，以確保登山安全。

市府表示，陳男在柴山「四顆榕」休息時受傷，警方事後在現場採證，鑑定證實為50機槍彈頭；事發當天軍方射擊訓練場域也僅有「海七哨」可進行50機槍實彈射擊，據此研判疑是「海七哨」射擊訓練時的流彈誤傷民眾。軍方也同意「海七哨」未來不再實施射擊訓練。

楊明州指出，國軍基於國防戰備需求進行演訓，市府理應全力支持國軍保家衛國使命，所以特別會同軍方視察各處靶場，確認壽山及北港靶場周邊避彈安全設施皆符合射擊訓練規定，日後也會共同維護登山民眾的安全。

66歲陳姓男子11日上午登柴山，上午10時許在柴山知名景點「四顆榕」附近休息時，聽到鞭炮聲響，接著感到左小腿劇痛受傷，他忍痛下山走了100公尺，經消防隊及國家公園警察隊協助包紮送醫，醫生才確認傷口是遭子彈貫穿，幸無生命危險。