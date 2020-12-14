遣送342越南籍逾期移工出境 移民署今動員609人
繼9月21日遣送289人返越，我國與越南今天再次協助342名越南籍受收容人返回越南，創下專案遣送人數新高；移民署表示，此次特別在聖誕節前夕將受收容越人遣送返國，希望讓他們能早日返家團圓。
移民署表示，因應新冠肺炎疫情，越南邊境封關後，各國都面臨境內滯留越籍人士無法遣送的問題，我越雙方經持續溝通，特別以專案專機方式遣送受收容人返越。
9月21日首次專機遣送時共289人，此次分兩架次班機遣送342越籍受收容人，分別於今天下午2時及2時30分自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送，越南駐台辦事處也派員到場協助，遣送人數及動員車輛皆創下歷年新高，在相關單位通力合作下，已順利完成專機遣送任務。
【中央社/台北14日電】
受新冠肺炎影響，今年3月起，約1000餘名滯台越南籍逾期移工無法遣送出境，全台收容所逼近收容上限。移民署表示，9月遣返289人，今天再遣送342人返回越南，今年共600多人。
依入出國及移民法規定，遭警方或移民署查緝到案的逾期外籍人士送至收容所後，應於15天內遣送出境。因越南自3月22日起鎖國停航，移民署書面統計資料顯示，至9月初止，收容且待遣送越南籍收容人達1000餘人。
移民署今天指出，與外交部和駐台北越南經濟文化辦事處努力，下午把342名越南籍逾期移工遣送出境，繼9月21日遣返289人後，再次協助越籍逾期移工返回越南。
移民署表示，遣送越南籍逾期移工分搭兩架次班機，並在下午2時及2時30分，自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。
移民署指出，與警政署合作動員609人，由保警總隊支援18輛大型巴士，執行本次遣送勤務；自越南邊境封關後，面臨滯留越南籍逾期移工及收容人無法遣送情形，後續將積極協調越方安排專機，把越南籍收容人遣送返國。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言