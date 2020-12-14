遣送342越南籍逾期移工出境 移民署今動員609人

繼9月21日遣送289人返越，我國與越南今天再次協助342名越南籍受收容人返回越南，創下專案遣送人數新高；移民署表示，此次特別在聖誕節前夕將受收容越人遣送返國，希望讓他們能早日返家團圓。

移民署表示，因應新冠肺炎疫情，越南邊境封關後，各國都面臨境內滯留越籍人士無法遣送的問題，我越雙方經持續溝通，特別以專案專機方式遣送受收容人返越。

9月21日首次專機遣送時共289人，此次分兩架次班機遣送342越籍受收容人，分別於今天下午2時及2時30分自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送，越南駐台辦事處也派員到場協助，遣送人數及動員車輛皆創下歷年新高，在相關單位通力合作下，已順利完成專機遣送任務。

【中央社/台北14日電】

受新冠肺炎影響，今年3月起，約1000餘名滯台越南籍逾期移工無法遣送出境，全台收容所逼近收容上限。移民署表示，9月遣返289人，今天再遣送342人返回越南，今年共600多人。

依入出國及移民法規定，遭警方或移民署查緝到案的逾期外籍人士送至收容所後，應於15天內遣送出境。因越南自3月22日起鎖國停航，移民署書面統計資料顯示，至9月初止，收容且待遣送越南籍收容人達1000餘人。

移民署今天指出，與外交部和駐台北越南經濟文化辦事處努力，下午把342名越南籍逾期移工遣送出境，繼9月21日遣返289人後，再次協助越籍逾期移工返回越南。

移民署表示，遣送越南籍逾期移工分搭兩架次班機，並在下午2時及2時30分，自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。