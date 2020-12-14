快訊

評／從入境到上工，移工防疫為何仍百密一疏？

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遣送342越南籍逾期移工出境 移民署今動員609人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

繼9月21日遣送289人返越，我國與越南今天再次協助342名越南籍受收容人返回越南，創下專案遣送人數新高；移民署表示，此次特別在聖誕節前夕將受收容越人遣送返國，希望讓他們能早日返家團圓。

移民署表示，因應新冠肺炎疫情，越南邊境封關後，各國都面臨境內滯留越籍人士無法遣送的問題，我越雙方經持續溝通，特別以專案專機方式遣送受收容人返越。

9月21日首次專機遣送時共289人，此次分兩架次班機遣送342越籍受收容人，分別於今天下午2時及2時30分自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送，越南駐台辦事處也派員到場協助，遣送人數及動員車輛皆創下歷年新高，在相關單位通力合作下，已順利完成專機遣送任務。

【中央社/台北14日電】

受新冠肺炎影響，今年3月起，約1000餘名滯台越南籍逾期移工無法遣送出境，全台收容所逼近收容上限。移民署表示，9月遣返289人，今天再遣送342人返回越南，今年共600多人。

依入出國及移民法規定，遭警方或移民署查緝到案的逾期外籍人士送至收容所後，應於15天內遣送出境。因越南自3月22日起鎖國停航，移民署書面統計資料顯示，至9月初止，收容且待遣送越南籍收容人達1000餘人。

移民署今天指出，與外交部和駐台北越南經濟文化辦事處努力，下午把342名越南籍逾期移工遣送出境，繼9月21日遣返289人後，再次協助越籍逾期移工返回越南。

移民署表示，遣送越南籍逾期移工分搭兩架次班機，並在下午2時及2時30分，自桃園國際機場飛往越南芽莊金蘭機場。

移民署指出，與警政署合作動員609人，由保警總隊支援18輛大型巴士，執行本次遣送勤務；自越南邊境封關後，面臨滯留越南籍逾期移工及收容人無法遣送情形，後續將積極協調越方安排專機，把越南籍收容人遣送返國。

移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送。記者李隆揆／翻攝
移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送。記者李隆揆／翻攝
移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送。記者李隆揆／翻攝
移民署與警政署動員609人，出動保警總隊18輛大型巴士執行遣送。記者李隆揆／翻攝

越南 移民署 專機

延伸閱讀

宏碁電競座艙驚豔法國 搶攻聖誕旺季

赴越南工作被妻要求先結紮 男子訴請離婚被駁

桃園／中壢 史坦利美式牛排-大江店 聖誕跨年套餐

合法在台外籍人士 第6次延長停留期限

相關新聞

絕食14天抗司法不公！蘇震清：受鄉親感動今起恢復進食

民進黨立委蘇震清因涉嫌貪汙被羈押禁見，日前以絕食抗議方式表達不滿，上千支持者也到台北看守所外聲援。蘇震清辦公室今發出新聞...

彰化19歲女誤信「台北比較好賺」 遭網友軟禁一周獲救

台中市有1名19歲洪姓女子自稱被網友騙到台北，以為北部賺錢比中部容易，卻發現並非如此。結果後悔想要回家卻遭軟禁，她趁隙向...

遣送342越南籍逾期移工出境 移民署今動員609人

繼9月21日遣送289人返越，我國與越南今天再次協助342名越南籍受收容人返回越南，創下專案遣送人數新高；移民署表示，此...

蘇震清絕食抗議兩周進食了？ 北所：不便說明

立委蘇震清因涉嫌貪汙被羈押禁見，日前以絕食抗議方式表達不滿，上千支持者也到台北看守所外聲援；據《蘋果新聞網》指出，蘇振清...

出售東京台貿大樓遭否決告黨產會 中投：BVI是獨立法人

中投公司遭黨產會認定為國民黨附隨組織後，禁止處分效力及於東京與帛琉海外資產。中投欲出售子公司BVI公司持有的東京台貿大樓...

台東議員林威志涉貪 花蓮高分院撤銷交保裁押

台東縣議員林威志被控詐領助理費，上月26日法官裁定100萬元交保，隔天檢方緊急抗告，高等法院花蓮分院今天裁定撤銷交保，將...

苗栗警方查案赫見疑似爆裂物 驚動防爆小組處理

苗栗警察分局偵辦1件槍砲案件，辦案人員今天上午8點多持搜索票到苗栗市區一棟公寓彭姓男子（43歲）租住處，結果發現1顆疑似...

陸船擱淺金門海域 陸方派船至台灣「禁、限制區」拖曳

大陸籍疏濬工作船「平安999」今日疑似因主機、舵機故障，擱淺在金門田埔水域后扁0.5海浬處，金門海巡與船上連絡後，確認船...

北巿報關公會理事長挨揍頭臉骨折 警方今拘提4嫌

台北市報關商業同業公會理事長高振明11月30日在台北市行天宮附近遛狗時，突然遭4名嫌犯持球棒痛打頭部，臉骨斷裂住院療傷。...

已兌付三倍券外流 2嫌稱「撿到」

洪姓、張姓男子本月十一日拿兩張已兌換過的振興三倍券到台中市一家檳榔攤買香菸，事後被發現三倍券背面已蓋商家戳章及銀行收付章...

按鈴直闖民宅 當親友面殺人

新北市板橋區昨晚驚傳闖民宅殺人案，一名男子到大觀路按門鈴後，闖入屋內持刀連續刺殺五十一歲陳姓男子二刀，陳男家中當時多名親...

被自己人誤砍 支援械鬥 少年險斷腕

許姓男子借三百元被拒還遭嗆，昨天凌晨撂人約對方談判，卻因不認識前來助陣的三名少年，誤以為是對方人馬，演變成自己人打自己人...

熱門新聞

15歲少年帶5碗泡麵爬百岳失聯 警消連夜天池山莊找到人

變態！田徑隊狼師按摩性侵多位女學生...還要求叫爸爸

警被控「吃案」是真的 高市林園分局發布連坐處分

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

影／「砲彈式」撞擊左轉預拌車 騎士慘死輪下

國道一號岡山段火燒車 駕駛及時衝下車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。