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苗栗警方查案赫見疑似爆裂物 驚動防爆小組處理

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警察分局偵辦1件槍砲案件，辦案人員今天上午8點多持搜索票到苗栗市區一棟公寓彭姓男子（43歲）租住處，結果發現1顆疑似爆裂物，通報刑事局偵五隊防爆小組人車到場帶回處理，警方下午3點多逮捕彭男，全案進一步處理中。

事件發生在市區，刑事局特種車輛及裝備就在路旁，引來一些過路民眾好奇，探詢發生什麼事？還好防爆小組安全處理，沒有釀成意外。

彭男涉嫌槍砲案件，苗栗分局掌握他租住處，今天上午8點多持搜索票追查，他並不在家，辦案過程發現1顆疑似爆裂物，員警不敢大意，立即封鎖現場，通報刑事局防爆小組人車到場，直到今天下午1點多，將1顆疑似爆裂物帶回檢查組成。

苗栗警方循線到台中市等地追查彭男落腳處，直到下午3點多他開車在租住處附近出現，員警鎖定後攔下逮捕，全案進一步偵辦中。

苗栗警察分局今天偵辦槍砲案件，發現1顆疑似爆裂物，刑事局防爆小組人車到場處理。記者范榮達／攝影
苗栗警察分局今天偵辦槍砲案件，發現1顆疑似爆裂物，刑事局防爆小組人車到場處理。記者范榮達／攝影

防爆 警察 台中市

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