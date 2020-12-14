苗栗警方查案赫見疑似爆裂物 驚動防爆小組處理

苗栗警察分局偵辦1件槍砲案件，辦案人員今天上午8點多持搜索票到苗栗市區一棟公寓彭姓男子（43歲）租住處，結果發現1顆疑似爆裂物，通報刑事局偵五隊防爆小組人車到場帶回處理，警方下午3點多逮捕彭男，全案進一步處理中。

事件發生在市區，刑事局特種車輛及裝備就在路旁，引來一些過路民眾好奇，探詢發生什麼事？還好防爆小組安全處理，沒有釀成意外。

彭男涉嫌槍砲案件，苗栗分局掌握他租住處，今天上午8點多持搜索票追查，他並不在家，辦案過程發現1顆疑似爆裂物，員警不敢大意，立即封鎖現場，通報刑事局防爆小組人車到場，直到今天下午1點多，將1顆疑似爆裂物帶回檢查組成。