苗栗警方查案赫見疑似爆裂物 驚動防爆小組處理
苗栗警察分局偵辦1件槍砲案件，辦案人員今天上午8點多持搜索票到苗栗市區一棟公寓彭姓男子（43歲）租住處，結果發現1顆疑似爆裂物，通報刑事局偵五隊防爆小組人車到場帶回處理，警方下午3點多逮捕彭男，全案進一步處理中。
事件發生在市區，刑事局特種車輛及裝備就在路旁，引來一些過路民眾好奇，探詢發生什麼事？還好防爆小組安全處理，沒有釀成意外。
彭男涉嫌槍砲案件，苗栗分局掌握他租住處，今天上午8點多持搜索票追查，他並不在家，辦案過程發現1顆疑似爆裂物，員警不敢大意，立即封鎖現場，通報刑事局防爆小組人車到場，直到今天下午1點多，將1顆疑似爆裂物帶回檢查組成。
苗栗警方循線到台中市等地追查彭男落腳處，直到下午3點多他開車在租住處附近出現，員警鎖定後攔下逮捕，全案進一步偵辦中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言