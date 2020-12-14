北巿報關公會理事長挨揍頭臉骨折 警方今拘提4嫌

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

北市報關商業同業公會理事長高振明11月30日在台北市行天宮附近遛狗時，突然遭4名嫌犯持球棒痛打頭部，臉骨斷裂住院療傷。今天警方持搜索票，在大安區、信義區拘提4人到案，4人供詞避重就輕，不排除還有藏鏡人，全案依傷害罪嫌偵辦中。

高振明11月30日晚上6時許，在松江路上遛狗，20歲吳姓和黃姓、21歲藍姓、22歲朱姓嫌犯等4人，從暗巷衝出持棍棒毆打高，其中還有人持手機錄影，疑似是受人指使錄影存證。

高被打到頭破血流，牙齒掉落、頭骨凹陷、臉部骨折、身上多處外傷，住院開刀治療後已出院。高自稱，平常跟人沒結怨，自己在報關行上班，應是工作上的倉儲問題擋到他人財路，才被教訓。

警方今日拘提4嫌到案，距離案發多日，4人說法一致，堅稱動手理由與報關無關，將調查事發原因，並續追四人是否有幫派背景，全力追查幕後人士。

遛狗 北市 牙齒

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