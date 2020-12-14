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淡水偷飛直升機不想被報廢 士檢：同意被告捐作教學用

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

陳姓男子在新北淡水市區涉嫌違法起降Robinson-R22直升機，影片遭po上網路引發軒然大波，檢警10月9日拘提陳男到案，訊後50萬元交保候傳；據悉，陳男在偵查期間認錯道歉，表明願意捐增直升機，士林地檢署對此表示，同意被告贈與學校，作為「教學用途」，將待直升機贈與校方後才解除扣押。

貨運業者陳男在2008年曾因在宜蘭縣違規駕駛R22直升機，遭法院判刑2月定讞，今年9月13日再度開直升機亂飛，遭民眾拍下直升機在淡水新市一路與義山路口降落，並有載人起飛等。

檢方指揮刑事局等單位偵辦，發現陳男在當日上午駕駛直升機，載著蔡姓友人從桃園龜山區倉庫起飛，沿著海邊飛行，途中經過八里至淡水淡海新市鎮降落，短暫停留後又駕駛返航，且事後將直升機移往他處，且未到案說明，有滅證之虞，隨即開出拘票，10月9日將人拘提到案。

檢方調查，經民航局資料證實，國內無可合法飛航的R22直升機，也沒有人員取得檢定證，就算陳男在國外有證照可駕駛直升機，其行為已涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，可處5年以下有期徒刑。

陳遭拘提到案後，也傳訊蔡姓乘客和孫姓友人作證，訊後陳以50萬元交保，蔡、孫請回，並查扣作案用直升機。陳男認為，不想看到直升機報廢，願意捐贈直升機給有相關科系的學校，作為教學用直升機。

士林地檢署表示，全案仍在偵查期間，尚未偵結，檢察官同意被告贈與直升機給虎尾科技大學，作為教學用途，將待本月21日完成受贈儀式後，確認直升機已屬學校所有，才會解除扣押，避免被告反悔，趁解扣後取回直升機作為他用。

陳男違法起將直升機遭偵辦，如今願意捐贈直升機作為教學用途。圖／翻攝自Youtube
陳男違法起將直升機遭偵辦，如今願意捐贈直升機作為教學用途。圖／翻攝自Youtube

直升機 淡水

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