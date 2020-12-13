通緝犯脫逃案 共犯李女1萬5000元交保

新竹地檢署偵辦32歲籍姓通緝犯脫逃案，將共犯彭姓男子向法院聲請羈押獲准，陳姓女友因懷孕以1萬5000元交保，籍嫌因案入監執行，最後到案的李姓女子今天以1萬5000元交保。

32歲籍姓男子因被通緝，經警方聯繫後到案，但他9日以心臟不舒服為由，在警方戒護送醫時，由彭姓友人用手臂架開落單的警員，籍男趁機跳上陳姓女友駕駛的轎車逃逸。

警方10日在基隆市逮捕籍男及共犯陳女、彭男、曾姓女子，但在逮捕過程中，籍男等4人拒捕企圖駕車衝撞警員，警方對車輪射擊數槍，造成曾女中槍受傷送醫，經治療無大礙。

另一名在逃多日的共犯李姓女子，經竹北警方策動下，昨天晚間到案；新竹地檢署檢察官今天複訊後，晚間確定新台幣1萬5000元交保。

籍男等人落網後，檢察官複訊認為籍男涉脫逃、毒品罪嫌重大，彭男涉犯便利脫逃、使犯人隱避及毒品罪嫌重大，都向法院聲請羈押，經昨天開庭後，籍男因原本就有已判決的案件，院方駁回檢方羈押聲請，直接發監執行；彭男則被准押禁見。

而陳女涉犯便利脫逃、使犯人隱避罪嫌重大，有羈押必要，但因有孕5個月，以1萬5000元交保。