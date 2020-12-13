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持槍掃射傷2人打壞6名車 壯男堅持不認殺人未遂
陳姓男子為處理債務糾紛，今年5月持改造手槍到新北市中和某汽車修理廠示威，未料槍枝卡彈，反被對方奪槍打跑。他懷恨在心，數日後又持制式手槍前往修車廠掃射，打壞藍寶堅尼、瑪莎拉蒂等6輛名車，還擊中2名員工，結果被新北地院依殺人未遂罪判處10年徒刑。可上訴。
檢警調查，陳男（26歲）今年初因急需用錢，將原價198萬元的跑車當成抵押品，向修車廠老闆借了20萬元。他原本與修車廠老闆約定3個月內還款，但逾期一個多月仍籌不出錢贖車，又想把車開走，因此衍生糾紛。
判決指出，陳男5月8日上午帶著改造手槍去修車廠談判，見討車不成，隨即舉槍朝修車廠老闆胸口扣壓板機，但因為卡彈，反被對方與員工聯手制伏，最後棄槍逃跑。
事發後，陳男因懷恨在心，5月25日又持制式手槍前往修車廠，一進屋內就對朝人射擊，見人閃躲才四處掃射。他總共開了20槍，其中2槍打中吳姓廠長左大腿，另有1槍擦過李姓員工右腳踝，亂槍還打中藍寶堅尼LP560、瑪莎拉蒂GHIBLI、保時捷Macan、賓士和BMW等6輛名車。
審理時，陳男辯稱自己是朝天空、地板和車子開槍，目的是在警告，沒有殺人犯意，但因為證人指證歷歷，說法未被採信。
法院調查，陳男第一次持改造手槍前往修車廠，雖然槍枝卡彈未造成人命傷亡，但他近距離朝修車廠老闆扣壓板機的行為仍構成殺人未遂罪。另外，他第二次持制式手槍前往修車廠掃射，因對象和行為時間有別，也構成2條殺人未遂罪。
法院認為，陳男罔顧他人生命財產安全，對社會治安產生重大危害，雖犯後自首，但始終否認殺人未遂犯行，至今未向被害人道歉，也未賠償被害人損失，因此3罪分處4年到6年6月不等刑期，合併應執行有期徒刑10年。
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