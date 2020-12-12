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竹北劫囚案／最後一魚落網 李姓女共犯到案說明

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

年僅21歲卻參與劫囚的李姓女共犯，今天晚間在警方勸說通知下到案說明，她面對詢問為何參與劫囚，第一件事就是想向媽媽道歉，因為她太相信朋友才做了傻事；警方圍捕當天，因為大批警力都將焦點放在如何逮捕籍斯瀚上，也因此讓李女有機會逃離現場，成為唯一的漏網之魚。

李姓女共犯（21歲）劫囚案發當天，是因為朋友曾女及彭男找她一起出去，她原先並不知情要劫囚，只是依照彭男的交代把車停在距離醫院急診室50公尺外等待，隨後等籍斯瀚跳上陳姓女友駕駛的紅車後，彭也迅速朝李女的車跑來，迅速逃離現場。

逃亡期間，因為一行人不知道要往哪去，李坦承心裡很慌張，但她因為覺得朋友要義氣相挺，才會跟隨一行人逃亡；警方在基隆圍捕當天，李女剛好不在籍嫌車上，當她聽見槍聲大作時，直覺警察來抓了，立刻就朝一旁逃離，但身影也被目擊民眾看見，提供警方作為追捕線索。

據了解，李女與媽媽相依為命，但個性卻很陽剛、富有正義感，想成為媽媽的靠山，但也因為交到壞朋友，讓剛直的個性用錯了地方，認為不管什麼朋友就是要義氣相挺，經過幾天藏匿她自述感到很後悔，希望得到媽媽的原諒。

參與竹北劫囚案的李姓女共犯在今晚到案說明，並表示對於參與犯案感到後悔。記者巫鴻瑋／翻攝
參與竹北劫囚案的李姓女共犯在今晚到案說明，並表示對於參與犯案感到後悔。記者巫鴻瑋／翻攝
參與竹北劫囚案的李姓女共犯在今晚到案說明，並表示對於參與犯案感到後悔。記者巫鴻瑋／翻攝
參與竹北劫囚案的李姓女共犯在今晚到案說明，並表示對於參與犯案感到後悔。記者巫鴻瑋／翻攝

劫囚 警察

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