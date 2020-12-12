讓子彈飛？疑飛越1.2公里誤擊登山客 受訓槍全暫保管

海軍陸戰隊昨天在高雄柴山實彈射擊訓練，疑有50機槍子彈擊傷陳姓登山客，為釐清是否遭軍方流彈誤擊，軍警協調，暫由憲兵單位代保管受訓長短槍，將比對槍枝膛線，以確認肇禍槍枝。

據了解，2000年11月，另名陳姓男子登山時，也曾在柴山鳳凰亭遭軍方打靶誤擊，鳳凰亭的位置，正好就在昨天陳姓男子腳踝遭擊傷的地方「四棵榕」旁，距離南邊的軍方靶場，直線距離約1.2公里，加上警方昨天傍晚又在四棵榕附近，找到1顆疑是軍用50機槍子彈，令陳姓男子遭軍方誤擊的機率大幅提高。

20年前軍方誤擊登山客後，軍方便曾整修靶場防護措施；靶場在管制區，一般人無法進入。一般軍方上柴山靶場實彈射擊，少者50人，多者有200人，就看事先的射擊訓練計畫執行，除了陸戰隊特勤隊，一般陸戰隊兵力或陸軍、空軍地面部隊也會上山打靶。

據曾率員上柴山打靶的軍官說，這座靶場長度約有500公尺，四周以泥土加木塊堆疊，像1座非常長的碉堡，靶場最盡頭還有座吸收子彈的山坡，上方是成片擋起來的木牆，槍口如果朝靶射擊，並不會超出「射界」，子彈射界都有受阻隔測試，除非槍口不在「合理範圍」，才可能超出射界，飛出靶場。