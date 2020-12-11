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竹北劫囚案／落網3嫌疑串供 責任全推中彈曾姓女閨蜜

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
籍斯瀚在基隆落網，曾姓女共犯雙腿中槍送醫。記者邱瑞杰／攝影
籍斯瀚在基隆落網，曾姓女共犯雙腿中槍送醫。記者邱瑞杰／攝影

籍斯瀚因在陳姓女友協助下脫逃，昨日下午才在基隆被逮獲，過程中因衝撞警方遭開槍，曾姓女共犯腿中2槍被送往基隆長庚救治，今天下午轉院竹北中國醫大，預計明天就將出院接受警詢，但其他落網的3人卻疑似串供，將劫囚責任全推給曾女，警方則回應目前曾女尚在住院，後續會釐清她在劫囚案當中的角色。

曾姓女共犯（30歲）與籍嫌的陳姓女友（30歲）相識多年，2人更是什麼事都要一起做的好閨蜜，就連陳女要劫囚都要找來曾女，曾女也立刻答應幫忙，還從現任男友那借來逃亡用的白色車輛，同時又找來前任男友、參與劫囚的彭姓男子（32歲），一同救出籍嫌。

昨天在警方圍捕中，彭嫌一度駕駛黑車衝撞警方，站在右前車頭的員警對著車輛連開11槍，曾女因為坐在右前座，不幸雙腿中彈2槍鮮血直流送醫，不過被抬下車時卻沒有哀號，反而不斷嚷嚷iPhone沒拿到，要求救護人員幫她拿一下，似乎想打電話給親友說自己中槍了。

籍、陳及彭昨天下午被押回竹北分局接受警詢，但3人疑似串供，將策畫劫囚的責任全部推給曾姓女子，還直指她才是主嫌，毫不顧忌是閨密、前女友的情面；警方則表示，曾女從基隆長庚轉院竹北中國醫大，預計明天才能出院問詢，還需進一步釐清她的涉案程度。

警方昨天下午在基隆市圍捕劫囚犯，見對方開車衝撞拒捕，射擊多槍1人中彈，車內座椅仍見積血。記者邱瑞杰／攝影
警方昨天下午在基隆市圍捕劫囚犯，見對方開車衝撞拒捕，射擊多槍1人中彈，車內座椅仍見積血。記者邱瑞杰／攝影

劫囚 基隆 長庚

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