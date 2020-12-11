軍方步槍實彈操演 子彈飛1.2公里擊傷登山客

海軍陸戰隊今天上午在柴山靶場實彈射擊，流彈疑飛了約1.5公里，擊中登山客陳姓男子的腳踝，陳向員警直呼「莫名其妙」，不知道怎麼被子彈打到的。

高雄市1名經常爬柴山的警官說，軍方靶場在壽山忠烈祠後方，以前南部警備總部營區下方，海拔約100公尺，警方以前特勤訓練也曾在這靶場訓練步槍射擊，而柴山「四棵榕」觀景點海拔約150公尺，2處直線距離將近1.2公里，其間有不少樹木，且四棵榕無法直接目視到靶場。

常登柴山的員警說，儘管2地有段距離，但是以步槍射程加拋物線，步槍子彈仍有可能打得到四棵榕，只是「巧到令人驚訝」。

陳姓男子送高醫後，得悉可能是子彈貫穿的傷口，曾向員警說自己也很「莫名其妙」，不知道怎麼會被子彈打到。他經檢傷後，送手術室治療。高醫表示，他生命狀況穩定。