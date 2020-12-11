聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍方步槍實彈操演 子彈飛1.2公里擊傷登山客
海軍陸戰隊今天上午在柴山靶場實彈射擊，流彈疑飛了約1.5公里，擊中登山客陳姓男子的腳踝，陳向員警直呼「莫名其妙」，不知道怎麼被子彈打到的。
高雄市1名經常爬柴山的警官說，軍方靶場在壽山忠烈祠後方，以前南部警備總部營區下方，海拔約100公尺，警方以前特勤訓練也曾在這靶場訓練步槍射擊，而柴山「四棵榕」觀景點海拔約150公尺，2處直線距離將近1.2公里，其間有不少樹木，且四棵榕無法直接目視到靶場。
常登柴山的員警說，儘管2地有段距離，但是以步槍射程加拋物線，步槍子彈仍有可能打得到四棵榕，只是「巧到令人驚訝」。
陳姓男子送高醫後，得悉可能是子彈貫穿的傷口，曾向員警說自己也很「莫名其妙」，不知道怎麼會被子彈打到。他經檢傷後，送手術室治療。高醫表示，他生命狀況穩定。
高雄市長陳其邁得悉登山客疑遭流彈誤擊，已和海軍司令劉志斌聯繫，暫停在柴山靶場的實彈訓練。警方今天上山找尋肇禍的彈頭，但還未尋獲。軍方也正配合調查事故原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言