快訊

獨／顧立雄、王美花昨仰德大道交通事故 他們為何去那？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍方步槍實彈操演 子彈飛1.2公里擊傷登山客

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導

海軍陸戰隊今天上午在柴山靶場實彈射擊，流彈疑飛了約1.5公里，擊中登山客陳姓男子的腳踝，陳向員警直呼「莫名其妙」，不知道怎麼被子彈打到的。

高雄市1名經常爬柴山的警官說，軍方靶場在壽山忠烈祠後方，以前南部警備總部營區下方，海拔約100公尺，警方以前特勤訓練也曾在這靶場訓練步槍射擊，而柴山「四棵榕」觀景點海拔約150公尺，2處直線距離將近1.2公里，其間有不少樹木，且四棵榕無法直接目視到靶場。

常登柴山的員警說，儘管2地有段距離，但是以步槍射程加拋物線，步槍子彈仍有可能打得到四棵榕，只是「巧到令人驚訝」。

陳姓男子送高醫後，得悉可能是子彈貫穿的傷口，曾向員警說自己也很「莫名其妙」，不知道怎麼會被子彈打到。他經檢傷後，送手術室治療。高醫表示，他生命狀況穩定。

高雄市長陳其邁得悉登山客疑遭流彈誤擊，已和海軍司令劉志斌聯繫，暫停在柴山靶場的實彈訓練。警方今天上山找尋肇禍的彈頭，但還未尋獲。軍方也正配合調查事故原因。

柴山「四棵榕」到軍方靶場的直線距離（紅色標線）約1.2公里 。圖／擷自Google maps
柴山「四棵榕」到軍方靶場的直線距離（紅色標線）約1.2公里 。圖／擷自Google maps
陳姓登山客（右）左腳踝疑遭軍方流彈擊中。記者林保光／翻攝
陳姓登山客（右）左腳踝疑遭軍方流彈擊中。記者林保光／翻攝
陳姓登山客（中）左腳踝疑遭軍方流彈擊中，救護人員為他檢傷。記者林保光／翻攝
陳姓登山客（中）左腳踝疑遭軍方流彈擊中，救護人員為他檢傷。記者林保光／翻攝

高醫 海軍 高雄市

延伸閱讀

高雄柴山登山客誤中流彈？ 附近正好有軍方在打靶

高醫獲認證為南台灣第一家穆斯林友善醫療中心

加里山女登山客腳受傷無法走 15人上山救出送醫

加里山3天連3件山難救援 竹縣林姓男子獨攀昏倒不治

相關新聞

軍方步槍實彈操演 子彈飛1.2公里擊傷登山客

海軍陸戰隊今天上午在柴山靶場實彈射擊，流彈疑飛了約1.5公里，擊中登山客陳姓男子的腳踝，陳向員警直呼「莫名其妙」，不知道...

影／登山客爬柴山莫名中彈！軍方緊急停止實彈訓練

高雄市柴山今天上午10時左右一名男子腳部中彈受傷，消防人員緊急將他送醫，高市府疑為與軍方在柴山實彈演練有關。高雄市政府新...

傳與顧立雄座車撞機車後快閃 王美花：差太遠了

國安會秘書長顧立雄與妻子、經濟部長王美花，昨晚結束餐敘後返家途中，在仰德大道時因座車轉彎，導致機車騎士閃避不及自摔，又撞...

高雄柴山登山客誤中流彈？ 附近正好有軍方在打靶

高雄1名陳姓男子今天上午登柴山，在柴山「四棵榕」休息時，突然發覺左腳被異物打中，他脫鞋發覺腳踝不斷流血，經通報消防隊將他...

傳顧立雄座車擦撞機車 總統府：有事故、沒碰撞

針對有媒體報導國家安全會議秘書長顧立雄座車擦撞機車，總統府稍早表示，「沒有媒體報導所稱與顧秘書長座車碰撞情事」，惟事故原...

首宗網路國安案件！曾接受中國網軍訓練 台人散布假訊息被逮

調查局表示，近日網路流傳調查局函請總統府研討與美國推動泰國民主革命的假公文，經查為曾赴中國大陸受水軍訓練的劉姓男子等人散...

陸網軍打擊我國際形象！冒調查局公文指煽動泰革命 台人涉入

近期臉書等社群媒體瘋傳「調查局函總統府研討有關與美協同推動泰國民主革命」，調查局今嚴正聲明為假公文訊息，是境外有心人士偽...

法院是〇〇黨開的？洗清與抹黑之間的「黨化司法」

誰要把特權想得太理所當然，或者太急著給司法扣帽子，就很可能會輕率地認為，黨國體制的魔爪究竟是怎麼伸進來的，只是不值得深究的枝微末節。然而，不先釐清史實、不先把真相搞清楚，就沒有轉型正義可言，這應該也早就已經是老生常談了。所謂司法轉型正義，就在輕忽史實、只管潑糞的慣行之下，越來越遙遙無期。

王美花、顧立雄陽明山發生行車事故 騎士摔車、機車噴飛對向

國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花，昨天晚上9點21分乘坐蔡姓司機駕駛的轎車，在陽明山仰德大道一處巷弄右轉下山時，遭傅姓...

被搶劫的人生：蘇炳坤30年的平冤之路

2000年12月10日國際人權日，法務部次長謝文定、新竹地檢署檢察長王崇儀、新竹監獄典獄長吳憲璋帶著特赦證明書來到蘇家，直接告訴蘇炳坤說，你被特赦了，現在你可以出國了。蘇炳坤激動地痛哭失聲，年邁的母親亦頻頻拭淚。

名醫酒駕被抓：開50公尺等代駕

衛福部雙和醫院副院長林乾閔前晚酒後叫代駕，因車輛停放地下室停車場，林擔心代駕找不到他，因此將車輛開上路邊等待，沒想到竟遇...

海上逮毒梟 攔獲126公斤海洛因

海巡署與刑事局接獲情資，指以毒梟温俊龍為首販毒集團，利用漁船走私鉅量海洛因，檢警巡歷時半年多追查，在恆春外海五十四浬登船...

熱門新聞

王美花、顧立雄陽明山發生行車事故 騎士摔車、機車噴飛對向

獨／失蹤母女案離癌外婆掛紙板走遍台灣尋人 淚崩求見面

女護理師慘遭司機性侵 「我有女朋友」求饒才脫身

高雄柴山登山客誤中流彈？ 附近正好有軍方在打靶

北市天母清晨死亡車禍 80歲老婦過馬路遭19歲男大生撞死

籍斯瀚喊冤不知陳女還是人妻 她謊稱早離婚才交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。