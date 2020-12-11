首宗網路國安案件！曾接受中國網軍訓練 台人散布假訊息被逮

曾赴中國大陸受網軍訓練的劉姓男子等人，被依違反國安法移送法辦。 圖／Ingimage

調查局表示，近日網路流傳調查局函請總統府研討與美國推動泰國民主革命的假公文，經查為曾赴中國大陸受水軍訓練的劉姓男子等人散布，已約談劉嫌等人到案，依違反國安法偵辦。

法務部調查局指出，本案是首宗網路國安案件，9日由資安工作站、國家安全維護工作站及花蓮縣調查站兵分7路搜索花蓮、新北等地，約談劉男、尹姓男子等3人，依涉嫌國家安全法發展組織等罪嫌，移送花蓮地檢署。

劉男、尹男遭檢察官限制住居及出境出海，另名犯嫌則初步排除涉案。

調查局今天表示，社群媒體近期瘋傳「調查局函總統府研討有關與美協同推動泰國民主革命」假公文，以資安站副主任劉家榮名義，偽造公文發函給總統府秘書長李大維，聲稱欲探討台灣與美國以網路協同作戰，推動泰國民主革命的相關策略。

劉家榮今天召開記者會表示，經溯源調查，不實訊息是推特用戶「พระอาทิตย์」於11月20日，在推特頁面發布，以泰文指責「台美介入泰國內政，造成泰國社會分裂」，更附上多張假調查局公文照片，以取信他人。

劉家榮說，他沒發過此一公文，且公文內的電子郵件、傳真電話、發文字號全是假的，體例也非調查局公文體例，內容空泛、措辭拙劣，嚴重誤導民眾，有危害台灣國際形象之虞，顯見中國已擴大假訊息認知作戰。

劉家榮指出，推特用戶「พระอาทิตย์」發布假訊息後，立即有其他用戶轉貼分享、提高聲量，甚至將假公文翻譯成英文版散布，且轉貼假公文的帳號多數明顯具有挺中排外的政治傾向，經分析研判假公文事件應是中國網路水軍集體操作，藉泰國用戶名義發布，捏造台灣與美國介入泰國內政，以破壞台灣外交關係及國際形象。

他說，臉書「帝吧」社團尹姓及劉姓高階台籍管理員去年8月赴中國江西接受中國網軍訓練，返台後即在總統大選、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間散布假訊息；而「帝吧」社團陸籍管理員散布假公文後，尹男、劉男隨即協助散布，意圖影響政府威信及公共秩序。

調查局表示，中國已擴大假訊息認知作戰，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、確實查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。