路邊停車開單員與妻子離婚 酒駕工作又涉毒遭警逮

酒測攔檢示意圖。本報資料照片

台北市一名謝姓路邊停車開單員前陣子與妻子離婚，心情不佳，從昨晚喝酒喝到今天凌晨，直接騎車上街工作，因騎車軌跡飄移不定遭警方攔下關心，進而發現他酒駕；警方還發現他手機有安非他命殘渣，詢後依毒品及公共危險罪嫌將他送辦。

警方調查，謝男（51歲）今天早上8點多，騎車在街上左右搖晃，因行跡可疑，派出所巡邏警員上前關心；謝一脫下安全帽，濃濃酒味立刻散出，警員要他靠邊停車，並對他酒測及搜身，發現他手機殼有安非他命殘渣，酒測值達0.3。

謝跟警方說，他前陣子剛離婚，心情不好喝了好多酒，但今天還有工作，才冒險騎車，沒想到被警方攔到，他表示非常後悔，也坦承吸毒，警方詢後將他依毒品及公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康