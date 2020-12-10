持刀槍闖屈臣氏綁女店員搶19萬 兩男遭判刑

鄧姓及李姓男子今年5月趁打烊前，持刀槍闖入新北市新莊區一間屈臣氏門市，綑綁3名女店員並強盜19萬餘元後逃逸，隔天為新莊警方循線在桃園市中壢區查獲到案。新北地院昨依法將鄧、李二人分別判處8年半及7年半徒刑，可上訴。

判決指出，李姓男子（46歲）因遭債主追債，需錢孔急，今年5月13日晚上近11時，夥同鄧姓男子（36歲）至新北市新莊區幸福路上一間屈臣氏門市，趁店家準備打烊之際，二人分持水果刀及改造手槍闖入，以束帶綑綁3名女店員雙手控制行動，搜刮保險箱及店內收銀機，得手19萬餘元後逃逸，女店員掙脫後報警處理。

新莊警方調閱監視器追緝，隔天晚上在桃園市中壢區逮捕二人到案並起獲犯案用改造手槍及子彈，追回贓款4萬餘元。李男供稱，贓款不足部分都被他拿去還債。李男落網後賠償15萬元與屈臣氏達成和解，並賠償3名女店員各6000元精神撫慰金。

新北地院考量已與被害商家及店員達成和解，昨依違反非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪及共同犯攜帶兇器強盜罪，將鄧男判刑8年半，李男判刑7年半，仍可上訴。