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警政署：持有操作槍未申報 面臨最高20萬元罰鍰

中央社 / 台北10日電

警政署今天表示，持有操作槍申報期限至11日截止，若逾期，將面臨最高新台幣20萬元罰鍰，呼籲持有操作槍的民眾，應儘速向戶籍所在地警局申報持有或自願報銷。

警政署發布新聞資料指出，為防堵非法改造槍來源，「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年6月10日修正公布施行，把市面常見易改造的操作槍納入「模擬槍」管制範疇。

警政署表示，操作槍是指槍機不具撞針未貫通、槍管內有阻鐵、可裝填子彈，槍枝外觀類似實際槍械。

警政署指出，持有操作槍的民眾從6月12日至12月11日，持操作槍、身分證明文件到戶籍所在地的警局申報持有或自願繳銷，則免受罰。

警政署表示，12日之後，若未報備持有操作槍，可依修正後的槍砲彈藥刀械管制條例，最高處20萬元罰鍰。警政署指出，近期透過積極宣導，民眾持續配合申報，經統計，一週內已申報操作槍已增加310枝，約占先前總申報枝數3成。

槍枝 身分證

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