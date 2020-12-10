施用摻PMMA毒咖啡包 中市統計11個月來有16人死亡

台中地檢署統計從去年12月至今年10月底，中市民眾服用摻有PMMA（強力搖頭丸）的毒咖啡包，共有16人中毒死亡。舉例說，廖男3月間舉行生日派對，飲用酒類，託好友辜男購買毒咖啡包，廖施用後因多重濫用藥物中毒死亡，台中地檢署今天依過失致死等罪起訴辜。中檢呼籲民眾遠離毒品。

襄閱主任檢察官卓俊忠表示，新興毒品PMMA（俗稱強力搖頭丸）的藥效毒性是搖頭丸的3、4倍，嚴重戕害人體健康，從去年12月至今年10月底，全國有123人因服用摻有PMMA的咖啡包而死亡，而中檢轄區在同一時期有16人死亡。

卓俊忠指出，以本案為例，死者廖男因連續3天舉行生日派對，已熬夜3天，又喝大量的酒加速吸收毒性，致因多重濫用藥物中毒而休克死亡，特呼籲民眾遠離毒品。

起訴書指出，辜男（23歲）明知甲氧基甲基安非他命（PMMA，俗稱強力搖頭丸）為二級毒品，於3月14日下午，在葉女位於台中市北區的住處，受好友廖男（22歲）委託向不詳人以新台幣2000元購買毒咖啡包5包。

辜男明知當時廖姓友人已連續3天舉行生日派對，並有飲用酒類，在幫助廖施用毒咖啡包，應注意廖的身體狀況、酒精與毒品所引起的交互作用，避免引發藥物中毒。辜仍將毒咖啡包交給廖施用，幫助廖施用毒品。

廖男施用後，次日即15日上午，在葉女住處突然失去控制大吵大鬧，並摔東西鬧事，經葉女報警處理，警到場後幫忙制止廖，將廖送往醫耽急救，但廖仍因酒精、PMMA、K他命、PMA等多重濫用藥物中毒，導致休克死亡。

辜坦承替廖向他人購買毒咖啡包，供廖施用，且知悉廖當時有飲酒，並曾向廖稱「酒跟毒咖啡包會相剋」。辜在案發當日傳送訊息給葉女，稱「我很擔心我兄弟，如果他怎麼了，我真的會怪我自己給他東西」等語。檢察官遂將辜起訴。