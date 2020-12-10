圍捕劫囚犯遇衝撞警轟多槍 1女中彈大腿卡2彈

通緝犯籍斯瀚利用到新竹縣竹北市醫院看診時，由友人接應，出手襲警掩護脫逃。2男3女分乘3輛車一路往北逃。警方掌握行蹤，今天下午在基隆逮捕籍男及友人1男2女，其中曾女左右大腿各卡1顆子彈，需手術取出。

警方調查，籍斯瀚（32歲）犯多案被判刑，前晚投案後，疑得知刑期超過5年，昨天謊稱心臟不適，由2名警員戒護就醫時，由陳姓女友開車接應，利用其他友人與員警扭打時，坐上陳女的車逃逸。

籍斯瀚等5人今天上午現身瑞芳，下午出現在基隆市七堵區堵南街，警方攔車逮人，見對方開車衝撞拒捕，對著轎車開槍。其中坐在右前座的曾女中彈，座椅上留有血跡。