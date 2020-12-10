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毒梟温俊龍曾擔任警察 南部海上運輸操盤者

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東地檢署追緝以毒梟温俊龍為首的運毒集團，查扣海洛因磚126公斤，市值逾30億台幣，據了解，毒梟温俊龍（49歲）早年曾任屏東縣里港警分局警員，早年當警察時，因跟賭場扯上關係，後來辭職離開警界，從事水產水利；温俊龍今年8月下旬在興達港落網時，手上還拿著衛星電話，當時辯稱，他是正在安排偷渡事宜，否認跟運毒有關。

據了解，温俊龍是屏東縣九如人，南部地區負責「運輸」幕後操盤手，從「中桶」、「起水」之後都是由他操盤，水路運輸一手包辦，本來在金門，後來到東港，水路接駁，他有快艇，也有培養潛水夫，「起水」從海上到岸際的相關人馬。温還曾稱用快艇運輸，海巡的船是攔不到他的快艇。他也曾稱，他有長期行駛在公海走私船隊。

屏東地檢署承辦檢察官在破案記者會上分享，此次查緝過程中「與時間賽跑」，且向上溯源是最艱困的一件事，因為有滅證、串供情況。

起訴書提到，林姓船長落網後，林的妻子黃女依林的指示，以工作手機與王姓男子聯繫，王與黃女約在律師事務所前討論滅證事宜；之後王告訴温之後，温派人到律師事務所，温要小弟以50萬元買下手機後，小弟僅付40萬，換取工作手機。

通常工作手機用完後就要丟棄，小弟將手機買回後，卻將手機留下來給朋友使用，檢警巡循線發現後，查扣這隻工作手機，更強化證據力。

毒品案件查緝向上溯源困難，毒販聯繫大多是用易付卡，稱呼喊綽號，手機單向聯繫，用蘋果的Face Time聯繫，聯繫完後就丟棄，更增難度。

檢警巡今年查緝大批水路運輸海洛因，也讓國內海洛因價格飆漲，今年初海洛因價格一塊375公克100萬到120萬台幣，現今飆漲900萬到1000萬台幣

今年8月逮捕主嫌温俊龍（右二）、與共犯李姓男子（左二）。記者劉星君／翻攝
今年8月逮捕主嫌温俊龍（右二）、與共犯李姓男子（左二）。記者劉星君／翻攝
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。記者劉星君／攝影
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。記者劉星君／攝影

屏東縣 律師

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