毒梟温俊龍曾擔任警察 南部海上運輸操盤者

屏東地檢署追緝以毒梟温俊龍為首的運毒集團，查扣海洛因磚126公斤，市值逾30億台幣，據了解，毒梟温俊龍（49歲）早年曾任屏東縣里港警分局警員，早年當警察時，因跟賭場扯上關係，後來辭職離開警界，從事水產水利；温俊龍今年8月下旬在興達港落網時，手上還拿著衛星電話，當時辯稱，他是正在安排偷渡事宜，否認跟運毒有關。

據了解，温俊龍是屏東縣九如人，南部地區負責「運輸」幕後操盤手，從「中桶」、「起水」之後都是由他操盤，水路運輸一手包辦，本來在金門，後來到東港，水路接駁，他有快艇，也有培養潛水夫，「起水」從海上到岸際的相關人馬。温還曾稱用快艇運輸，海巡的船是攔不到他的快艇。他也曾稱，他有長期行駛在公海走私船隊。

屏東地檢署承辦檢察官在破案記者會上分享，此次查緝過程中「與時間賽跑」，且向上溯源是最艱困的一件事，因為有滅證、串供情況。

起訴書提到，林姓船長落網後，林的妻子黃女依林的指示，以工作手機與王姓男子聯繫，王與黃女約在律師事務所前討論滅證事宜；之後王告訴温之後，温派人到律師事務所，温要小弟以50萬元買下手機後，小弟僅付40萬，換取工作手機。

通常工作手機用完後就要丟棄，小弟將手機買回後，卻將手機留下來給朋友使用，檢警巡循線發現後，查扣這隻工作手機，更強化證據力。

毒品案件查緝向上溯源困難，毒販聯繫大多是用易付卡，稱呼喊綽號，手機單向聯繫，用蘋果的Face Time聯繫，聯繫完後就丟棄，更增難度。