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助朱雪璋逃亡偷渡集團首腦温俊龍 還涉走私海洛因市值達30億

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東檢警追緝以毒梟温俊龍為首的運毒集團，查扣海洛因磚126公斤、市值30億，温透過仲介王姓男子找億豐滿號船長，以200萬元代價，今年7月23日船長從屏東後壁湖安檢所出海走私毒品，海巡人員在恆春外海54浬登船搜索，在船艙密室內查扣5個背包海洛因。檢方近日依毒品危害防制條例起訴温俊龍等6人。

承辦檢察官鍾佩宇說，這是她偵辦毒品案經驗，向上溯源最艱困的一件，上游毒梟聘請黑心律師協助滅證串供，證據不斷流失，偵辦困難。檢警偵辦過程相當保密，直到近日起訴才公布。檢警也說，近期海洛因價格飆漲，年初時一塊375公克海洛因100萬至120萬台幣，現今一塊達900萬至1000萬台幣，誘使不肖人士鋌而走險。

起訴書指出，温透過仲介王姓男子找到億豐滿號漁船船長林姓男子，以200萬元作為代價，出海以分段接駁方式運送毒品入台。由運毒集團成員會將海洛因，從東南亞某國起運，駕駛運毒母船到公海上某處，船長林姓男子到公海約定地點，運送海洛因。

全案籌畫約半年，今年3月下旬，温俊龍與王姓男子聯絡，交付人口卡門號手機，用來作為聯繫毒品運送事宜，王找到林姓船長出海運毒，先交付前金50萬元給船長，今年7月23日船長從屏東後壁湖安檢所出海走私毒品，海巡人員在恆春外海54浬時，登船搜索，將人船帶回，在船艙密室內查扣5個背包海洛因。

檢警巡調查，船長稱是違禁品，為還賭債200萬元，鋌而走險。鍾佩宇說，查扣毒品是近期在毒品市場崛起的A中綠皮海洛因，產地在泰緬邊境金三角，品質不會輸給雙獅地球牌，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲，下山後由軍隊護送到越南出海。

鍾佩宇說，這起案件不是她查獲過走私毒品數量最低次，但是向上溯源最艱困一件，上游毒梟聘請黑心律師，幫忙滅證串供，讓證據不斷流失，偵辦困難，跟時間賽跑。

檢方指出，毒梟首腦温俊龍（49歲）也是涉嫌替朱雪璋逃亡偷渡出境人蛇集團首腦，温也運送各類毒品入台。全案查扣毒品海洛因，可以供130萬人施用，市價逾32億元台幣，查扣漁船變賣166萬5千元。

據了解，海洛因價格飆漲，年初時一塊375公克海洛因100萬到120萬台幣，現今一塊達900萬至1000萬台幣。

海巡人員登檢。圖／海巡署偵防分署提供
海巡人員登檢。圖／海巡署偵防分署提供
今年8月逮捕主嫌温俊龍（右二）、與共犯李姓男子（左二）。記者劉星君／翻攝
今年8月逮捕主嫌温俊龍（右二）、與共犯李姓男子（左二）。記者劉星君／翻攝
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。記者劉星君／攝影
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。記者劉星君／攝影
海巡人員登檢。圖／海巡署偵防分署提供
海巡人員登檢。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
承辦檢察官鍾佩宇。記者劉星君／攝影
承辦檢察官鍾佩宇。記者劉星君／攝影
海巡偵蒐犬登艇檢查。圖／海巡署偵防分署提供
海巡偵蒐犬登艇檢查。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。記者劉星君／攝影
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。記者劉星君／攝影
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供
查扣毒品海洛因是近期出現的A中綠皮海洛因，該海洛因在緬甸山區製造完成，包裝成簡易的後背包，由人力背載下山，避免利用車輛運送時被突襲。圖／海巡署偵防分署提供

毒品 屏東 走私

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