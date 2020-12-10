台中刑事小隊長抓毒鍍金 不藏私當檢察官講師授課傳招

警政署前天舉辦「國家警光獎頒獎典禮」，全台有52名績優警察獲獎，其中台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅在網路緝毒有一套，曾破獲「太極聯盟」販毒集團，也在2019年至今年間，溯源查獲13層藥頭，成績斐然，也獲得警政署頒發「國家警光獎查緝毒品類績優人員」。

台中市第四警分局表示，警政署前天舉行「109年國家警光獎頒獎典禮」，今年警政署從全國各警察機關薦報90個團體及101位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁，其中擅長查緝網路販毒案件分局偵查隊小隊長廖述寅，通過重重審核、脫穎而出，獲頒「國家警光獎查緝毒品類績優人員」。

第四警分局表示，小隊長廖述寅在2019年間偵破李姓男子等6人共組「太極聯盟」販毒集團，為中部最大、最具有組織性、危害性的販毒組織。今年間，也有在短短24小時內向上溯源，將王姓男子等3層販毒藥頭一網打盡，都獲台中地檢署起訴在案。最高紀錄曾在去年9月起至今年3月間連續溯源破獲13層藥頭，起獲第二級毒品安非他命逾800公克，販毒所得逾40萬元。

第四警分局說，廖述寅查緝毒品的偵辦技巧，獲得台灣高等檢察署肯定，進而受邀擔任「網路緝毒誘捕偵查及溯源技巧」認證講師，與全省各地檢察署檢察官分享豐富的辦案經驗。

四分局偵查隊小隊長廖述寅說，近年來網路販毒趨勢轉向各類交友、線上遊戲APP軟體，為有效壓制網路毒品交易，特別研究有關查緝社群網絡販毒技巧，以預防青少年及民眾可以輕易在網路購得毒品。

他說，除了查緝毒品外，不能把偵辦技巧藏於已身，對改善台灣治安有限，因此也會到分局、派出所進行緝毒演講，推廣「誘捕偵查」的合法流程，以及一路追查毒品上游的技巧。