快訊

評／培養乖乖牌檢察官？高檢署插手職務評定的惡果

政院拍板「實價登錄2.0」 預售屋納管、房價揭露至門牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中刑事小隊長抓毒鍍金 不藏私當檢察官講師授課傳招

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署前天舉辦「國家警光獎頒獎典禮」，全台有52名績優警察獲獎，其中台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅在網路緝毒有一套，曾破獲「太極聯盟」販毒集團，也在2019年至今年間，溯源查獲13層藥頭，成績斐然，也獲得警政署頒發「國家警光獎查緝毒品類績優人員」。

台中市第四警分局表示，警政署前天舉行「109年國家警光獎頒獎典禮」，今年警政署從全國各警察機關薦報90個團體及101位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁，其中擅長查緝網路販毒案件分局偵查隊小隊長廖述寅，通過重重審核、脫穎而出，獲頒「國家警光獎查緝毒品類績優人員」。

第四警分局表示，小隊長廖述寅在2019年間偵破李姓男子等6人共組「太極聯盟」販毒集團，為中部最大、最具有組織性、危害性的販毒組織。今年間，也有在短短24小時內向上溯源，將王姓男子等3層販毒藥頭一網打盡，都獲台中地檢署起訴在案。最高紀錄曾在去年9月起至今年3月間連續溯源破獲13層藥頭，起獲第二級毒品安非他命逾800公克，販毒所得逾40萬元。

第四警分局說，廖述寅查緝毒品的偵辦技巧，獲得台灣高等檢察署肯定，進而受邀擔任「網路緝毒誘捕偵查及溯源技巧」認證講師，與全省各地檢察署檢察官分享豐富的辦案經驗。

四分局偵查隊小隊長廖述寅說，近年來網路販毒趨勢轉向各類交友、線上遊戲APP軟體，為有效壓制網路毒品交易，特別研究有關查緝社群網絡販毒技巧，以預防青少年及民眾可以輕易在網路購得毒品。

他說，除了查緝毒品外，不能把偵辦技巧藏於已身，對改善台灣治安有限，因此也會到分局、派出所進行緝毒演講，推廣「誘捕偵查」的合法流程，以及一路追查毒品上游的技巧。

第四分局分局長吳耀南說，偵查隊小隊長廖述寅獲頒「警光獎」殊榮，除彰顯該分局榮譽，更宣示政府打擊毒品犯罪的決心與努力，並期勉所有警察同仁盡力做好每項治安工作，可以讓民眾安心，給市民更美好、優質的生活環境。

台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅（右三）緝毒有一套，前天獲警政署頒發國家警光獎，由內政部政務次長陳宗彥（右四）頒獎，廖與家人一起分享喜悅。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅（右三）緝毒有一套，前天獲警政署頒發國家警光獎，由內政部政務次長陳宗彥（右四）頒獎，廖與家人一起分享喜悅。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅緝毒有一套，前天獲警政署頒發國家警光獎。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅緝毒有一套，前天獲警政署頒發國家警光獎。圖／第四警分局提供

毒品 販毒 警察

延伸閱讀

竹北劫囚案犯嫌沒上手銬 警政署：有上腳鐐符合規定

屏東查獲毒品工廠 無業男提煉麻黃素製毒被逮

誇張！男子直接在樓梯間施打毒品 八德警眼尖上前逮人

北市檢警「反毒鐵三角」 籲毒品人口家屬「大義救親」

相關新聞

台中刑事小隊長抓毒鍍金 不藏私當檢察官講師授課傳招

警政署前天舉辦「國家警光獎頒獎典禮」，全台有52名績優警察獲獎，其中台中市第四警分局偵查隊小隊長廖述寅在網路緝毒有一套，...

福灣性騷風暴凸顯「性平法」漏洞！ 綠委籲勞動部修法

福灣巧克力前董座性騷擾女實習生，各界抵制聲浪不斷。民進黨立委洪申翰、范雲以及婦女新知基金會今天在立法院舉行記者會，呼籲勞...

兵工廠閃燃意外士官長等3人在燒燙傷中心 近期是治療關鍵

國防部軍備局205兵工廠大樹北營區806廠房，昨早執行天弓二型發動機延壽定更作業，進行鋁粉秤裝時發生閃燃，造成盧姓士官長...

操作槍列管 高中繳75支步槍銷毀

「槍砲彈藥刀械管制條例」六月十二日修正通過，將「操作槍」納入「模擬槍」管制，持有者十二月十一日前須向警局申報持有或自願繳...

寶和前會長 否認涉館長槍擊案

竹聯幫寶和會捲入「館長」陳之漢槍擊案，檢警日前拘捕會長林修伯等十五人，懷疑前任會長邵柏傑在幕後下指導旗，前晚拘提邵等五人...

兵工廠鋁粉閃燃 士官長等3重傷

國防部軍備局二○五兵工廠大樹北營區八○六廠房，昨早執行天弓二型發動機延壽定更作業，進行鋁粉秤裝時發生閃燃，造成盧姓士官長...

台南葬儀業者2個多月前遭槍擊 今不治捐眼角膜遺愛人間

台南市42歲方姓殯葬業者，今年10月6日在市立殯儀館，遭47歲同業郭姓男子涉嫌以行刑式近距離開一槍打中頭部，當場無生命跡...

台南新營傳銀樓搶案 警90分嘉義鹿草逮人

台南市新營區民權路今下午傳出銀樓搶案，店家遭搶1條金項鍊約重2兩3分，市價約13萬元。新營警方獲報循線追緝，90分鐘後在...

台南土木工程包商對空開三槍 南警迅速逮人

台南市何姓男子，今天下午持改造手槍到妻子位次安平區健康二街娘家前對空開三槍後，駕車到華平路後打電向警方表示他人在華平路，...

「操作槍」納管制 南投一高中報繳75支65K2長槍

為防止改造黑槍氾濫，「槍砲彈藥刀械管制條例」今年修正通過，將「操作槍」納入模擬槍管制，必須在12月11日前至警局申報持有...

離婚父母要友善合作 社家署籲明年擴大家事商談服務

彰化離婚母親擅自帶走女兒消失長達12年，女兒被發現已23歲，是近年來少數失蹤超過10年以上的擅帶子女案。社家署副署長張美...

影／疑館長槍擊案幕後藏鏡人邵柏傑 警移送新北檢複訊

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林...

熱門新聞

影／偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

尋芳客危險了！雲林1應召女染愛滋 病毒量竟破百萬

婦人攜女失蹤12年被尋獲 為「台版藍可兒」重燃希望

離奇！婦人山區迷失一天一夜 「赤裸裸」躲雜草洞中

竹北劫囚案／追捕最新進度 5嫌前後換乘3車往新北鶯歌逃逸

竹北劫囚案／毒犯裝病就醫襲警逃亡 女友安排逃逸路線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。