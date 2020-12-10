檢警掃蕩竹聯幫寶和會 邵姓前會長300萬交保

中央社 / 新北9日電

竹聯幫寶和會邵姓前會長移送新北地檢署複訊。聯合報記者陳俊智／攝影
竹聯幫寶和會邵姓前會長移送新北地檢署複訊。聯合報記者陳俊智／攝影
新北地檢署今天晚間表示，竹聯幫寶和會邵姓前會長涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、詐欺等罪嫌，檢方偵訊後諭知邵男以新台幣300萬元交保，另3人以10萬元交保，還有1人請回。

新北檢晚間表示，重大刑案專組檢察官陳詩詩指揮偵辦竹聯幫寶和會成員，涉及多起暴力犯罪案件，8日指揮警方搜索邵姓男子等人住處16處。

檢警扣得手機、平版電腦、支票簿、記帳單、存摺、現金、協議書、合作提案簡報、公司經營權簡報等證物，並拘提涉案犯嫌邵姓男子等5人，並通知關係人及證人10餘人協助調查。

警方說，綽號「小寶」的邵男為寶和會前會長，交接後仍指揮寶和會的行動，實際上是幕後老大。寶和會創立網站成立假投資公司誘使他人受騙，初步清查受害人達35人，詐騙新台幣500萬不等。

檢方晚間表示，邵姓男子經訊問後，認為涉犯組織犯罪防制條例、主持或指揮犯罪組織、恐嚇取財及詐欺等罪嫌，以新台幣300萬元交保，另何姓、徐姓、謝姓3人各交保新台幣10萬元，蘇姓男子請回。

網路紅人「館長陳之漢今年8月28日凌晨2時許，在新北市林口區自家健身房前，遭劉姓男子持制式手槍射擊。專案小組追查，凶手有寶和會的幫派背景，持續追查該會成員涉及多起槍擊案與詐欺、恐嚇行為，連續3波掃蕩行動共逮捕20人。

恐嚇 竹聯幫 陳之漢 幫派 槍擊 館長 檢察官

延伸閱讀

掃蕩竹聯幫寶和會 侯友宜：除惡務盡

竹聯寶和會涉多起刑案 前會長邵伯傑移送新北檢複訊

影／疑館長槍擊案幕後藏鏡人邵柏傑 警移送新北檢複訊

警抓竹聯寶和會 侯友宜批「大台北最可惡組織」

相關新聞

通緝犯逃脫！ 新竹縣警局出動大批警力圍捕中

新竹縣竹北市9日晚間發生通緝犯戒護就醫時，與友人合謀趁隙脫逃，過程中將陪同戒護的員警推倒後，從醫院往外跳上接應車輛逃逸，...

台南葬儀業者2個多月前遭槍擊 今不治捐眼角膜遺愛人間

台南市42歲方姓殯葬業者，今年10月6日在市立殯儀館，遭47歲同業郭姓男子涉嫌以行刑式近距離開一槍打中頭部，當場無生命跡...

台南土木工程包商對空開三槍 南警迅速逮人

台南市何姓男子，今天下午持改造手槍到妻子位次安平區健康二街娘家前對空開三槍後，駕車到華平路後打電向警方表示他人在華平路，...

「操作槍」納管制 南投一高中報繳75支65K2長槍

為防止改造黑槍氾濫，「槍砲彈藥刀械管制條例」今年修正通過，將「操作槍」納入模擬槍管制，必須在12月11日前至警局申報持有...

離婚父母要友善合作 社家署籲明年擴大家事商談服務

彰化離婚母親擅自帶走女兒消失長達12年，女兒被發現已23歲，是近年來少數失蹤超過10年以上的擅帶子女案。社家署副署長張美...

影／疑館長槍擊案幕後藏鏡人邵柏傑 警移送新北檢複訊

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林...

他遭8人圍毆後隔天死在家 解剖驚見頭顱竟被重踹到骨折

桃園林姓男子在小吃部和吳姓客人有糾紛，和7名朋友朝他圍毆踹頭、丟金爐，吳遭打趴忍痛回家，隔天被妻子發現陳屍在家，法醫解剖...

影／205兵工廠閃燃釀三人傷 廠長林正雄：才開箱就發生意外

國防部軍備局第205廠光復營區飛彈推進劑所，今早約9點半發生閃燃意外，造成三人受傷，205廠長林正雄少將下午說明事發原委...

影／幫中科院代工推進器作業出意外 205廠長出面說明

國防部軍備局第205廠光復營區今天上午約9點半左右，在806廠房進行天弓2型飛彈預混物秤裝作業時，突然發生鋁粉閃燃意外，...

國防部：205廠鋁粉閃燃意外 受傷人員均已送醫治療

國防部上午表示，軍備局205廠光復營區，今日上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓等2名士官及一名洪姓員工受傷，目前人...

影／軍備局205廠閃燃爆炸意外釀3傷 軍方低調

軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區北營區806廠房，今天上午執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外...

軍備局205兵工廠閃燃3傷 里長怒：等2個多小時不給說明

軍備局中山科學院所屬生產製造中心所屬高雄大樹廠區北營區806廠房，今天上午執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生...

熱門新聞

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

影／偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

尋芳客危險了！雲林1應召女染愛滋 病毒量竟破百萬

離婚女帶國小女兒消失12年 女孩長大才被尋獲面容憔悴

軍備局高雄大樹廠區閃燃爆炸 士官長及士官3人送醫

婦人攜女失蹤12年被尋獲 為「台版藍可兒」重燃希望

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。