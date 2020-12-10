檢警掃蕩竹聯幫寶和會 邵姓前會長300萬交保

竹聯幫寶和會邵姓前會長移送新北地檢署複訊。聯合報記者陳俊智／攝影 新北地檢署今天晚間表示，竹聯幫寶和會邵姓前會長涉嫌組織犯罪防制條例、恐嚇取財、詐欺等罪嫌，檢方偵訊後諭知邵男以新台幣300萬元交保，另3人以10萬元交保，還有1人請回。

新北檢晚間表示，重大刑案專組檢察官陳詩詩指揮偵辦竹聯幫寶和會成員，涉及多起暴力犯罪案件，8日指揮警方搜索邵姓男子等人住處16處。

檢警扣得手機、平版電腦、支票簿、記帳單、存摺、現金、協議書、合作提案簡報、公司經營權簡報等證物，並拘提涉案犯嫌邵姓男子等5人，並通知關係人及證人10餘人協助調查。

警方說，綽號「小寶」的邵男為寶和會前會長，交接後仍指揮寶和會的行動，實際上是幕後老大。寶和會創立網站成立假投資公司誘使他人受騙，初步清查受害人達35人，詐騙新台幣500萬不等。

檢方晚間表示，邵姓男子經訊問後，認為涉犯組織犯罪防制條例、主持或指揮犯罪組織、恐嚇取財及詐欺等罪嫌，以新台幣300萬元交保，另何姓、徐姓、謝姓3人各交保新台幣10萬元，蘇姓男子請回。

網路紅人「館長」陳之漢今年8月28日凌晨2時許，在新北市林口區自家健身房前，遭劉姓男子持制式手槍射擊。專案小組追查，凶手有寶和會的幫派背景，持續追查該會成員涉及多起槍擊案與詐欺、恐嚇行為，連續3波掃蕩行動共逮捕20人。