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台南葬儀業者2個多月前遭槍擊 今不治捐眼角膜遺愛人間
台南市42歲方姓殯葬業者，今年10月6日在市立殯儀館，遭47歲同業郭姓男子涉嫌以行刑式近距離開一槍打中頭部，當場無生命跡象，送醫院急救腦死，方與死神搏鬥逾2個月後， 今天宣告不治，並在家屬同意下，捐贈眼角膜手術，遺愛人間。
這起兇殺案發生在10月6日，方姓被害人在台南市立殯儀館明德廳，遭到郭涉嫌持槍射殺，子彈右進左出，貫穿頭部，當時已無生命徵象，緊急送往成大醫院搶救，雖有心跳，仍瀕臨腦死狀態，被害人一直在加護病房觀察，傷勢未見好轉。
郭當天行凶後駕駛深藍色轎車逃回高雄市住處，警方以車追人，逮捕郭到案，起出改造手槍1把和17發子彈。郭表示他也是殯葬業者，不滿方竟接手承辦他祖母喪事，一氣之下開槍。警詢後依殺人及槍砲罪嫌法辦。
據了解，方一度情況穩定，轉出加護病房，還能自主呼吸，但還是沒能等到他甦醒，後來又出現敗血症，狀況持續惡化，昨天出院回到家中，今天清晨7點宣告不治。家屬同意捐贈眼角膜，讓死者遺愛人間，院方也順利完成摘取手術，對於方男的離世，親友悲痛萬分，相當不捨。
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