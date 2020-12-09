快訊

陳子璇曝與高國華婚變主因 認感情無法挽回崩潰大哭

兩人出現副作用！英國警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藏12年未就學失聯女子 高市府允補辦健保助就學

中央社 / 高雄9日電

12年前彰化縣林姓女子與前夫謝男離婚，即帶走11歲女兒謝女，兩人消聲匿跡，林女為了不讓前夫找到女兒，連健保卡都不用，兩人住在租來的小套房內，靠做禮品包裝計件維生，圖中即是已23歲的謝女。 聯合報系記者林宛諭／翻攝
12年前彰化縣林姓女子與前夫謝男離婚，即帶走11歲女兒謝女，兩人消聲匿跡，林女為了不讓前夫找到女兒，連健保卡都不用，兩人住在租來的小套房內，靠做禮品包裝計件維生，圖中即是已23歲的謝女。 聯合報系記者林宛諭／翻攝

母親帶女兒為逃避前夫，12年來躲躲藏藏過日子，也未讓孩子就學，日前警方以消費紀錄成功尋人，終讓父女團圓。高市府社會局允諾協助申請健保及健檢，連結教育局提供補救教學。

一對夫妻在2008年離異，林女利用探視女兒的機會將當時只有11歲的孩子帶走，前夫怒告妨害家庭，並四處尋人，12年來未果，直到日前警方透過消費紀錄找到被告，才讓失聯12年的母女蹤跡曝了光，同時也讓已23歲的女兒因為跟著母親躲藏，期間沒有就學也無健保等情形全都露。

高市府社會局表示，林女設籍台中、女兒設籍彰化，母女都無福利與身障身分，12年來在高雄租屋生活。警方7日尋獲女兒並交予住彰化的父親，但因女兒思念母親且不願與父同住，父親於是同意她和媽媽居住，並於8日被帶返高雄。

社會局社工已前往關懷訪談，了解母女生活狀況及女兒身心照顧等問題，林女對於未讓女兒讀書感到愧疚並盼能補救。

社會局表示，後續會協助申請健保卡、安排女兒身心健康檢查、連結教育局提供補救教學及物資穩定生活等。

據了解，12年來，林女曾帶著女兒擺攤做生意，有時也在網路販賣商品等，生活勉強撐過去。

健保卡 教育局 失蹤

延伸閱讀

消失12年女孩與母再相依 母：沒讓女兒上學感到歉咎

影／偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

彰化小五女童消失12年被尋獲 國小師回憶：她瘦小封閉

高市府辦夜市促銷 管委會說有感…藍營強力監督

相關新聞

婦人攜女失蹤12年被尋獲 為「台版藍可兒」重燃希望

彰化縣林姓婦人攜女失蹤12年，經田中警分局透過寶雅生活百貨的消費紀錄，在高雄找到母女；這讓同樣發生在12年前，彰化縣劉姓...

台南葬儀業者2個多月前遭槍擊 今不治捐眼角膜遺愛人間

台南市42歲方姓殯葬業者，今年10月6日在市立殯儀館，遭47歲同業郭姓男子涉嫌以行刑式近距離開一槍打中頭部，當場無生命跡...

藏12年未就學失聯女子 高市府允補辦健保助就學

母親帶女兒為逃避前夫，12年來躲躲藏藏過日子，也未讓孩子就學，日前警方以消費紀錄成功尋人，終讓父女團圓。高市府社會局允諾...

消失12年女孩與母再相依 母：沒讓女兒上學感到歉咎

消失12年的女孩今天從彰化回高雄與林姓母親相依，女孩母親告訴高雄市社會局社工，沒有讓女兒繼續上學，是擔心被家人找到，未限...

台南土木工程包商對空開三槍 南警迅速逮人

台南市何姓男子，今天下午持改造手槍到妻子位次安平區健康二街娘家前對空開三槍後，駕車到華平路後打電向警方表示他人在華平路，...

影／偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

12年前彰化縣林姓女子與前夫謝男離婚，即帶走11歲女兒，兩人銷聲匿跡，林女為了不讓前夫找到女兒，連健保卡都不用，警方清查...

「操作槍」納管制 南投一高中報繳75支65K2長槍

為防止改造黑槍氾濫，「槍砲彈藥刀械管制條例」今年修正通過，將「操作槍」納入模擬槍管制，必須在12月11日前至警局申報持有...

彰化小五女童消失12年被尋獲 國小師回憶：她瘦小封閉

彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，至今已經2...

離婚父母要友善合作 社家署籲明年擴大家事商談服務

彰化離婚母親擅自帶走女兒消失長達12年，女兒被發現已23歲，是近年來少數失蹤超過10年以上的擅帶子女案。社家署副署長張美...

影／疑館長槍擊案幕後藏鏡人邵柏傑 警移送新北檢複訊

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林...

他遭8人圍毆後隔天死在家 解剖驚見頭顱竟被重踹到骨折

桃園林姓男子在小吃部和吳姓客人有糾紛，和7名朋友朝他圍毆踹頭、丟金爐，吳遭打趴忍痛回家，隔天被妻子發現陳屍在家，法醫解剖...

影／205兵工廠閃燃釀三人傷 廠長林正雄：才開箱就發生意外

國防部軍備局第205廠光復營區飛彈推進劑所，今早約9點半發生閃燃意外，造成三人受傷，205廠長林正雄少將下午說明事發原委...

熱門新聞

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

離婚女帶國小女兒消失12年 女孩長大才被尋獲面容憔悴

尋芳客危險了！雲林1應召女染愛滋 病毒量竟破百萬

影／偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

軍備局高雄大樹廠區閃燃爆炸 士官長及士官3人送醫

竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。