藏12年未就學失聯女子 高市府允補辦健保助就學

12年前彰化縣林姓女子與前夫謝男離婚，即帶走11歲女兒謝女，兩人消聲匿跡，林女為了不讓前夫找到女兒，連健保卡都不用，兩人住在租來的小套房內，靠做禮品包裝計件維生，圖中即是已23歲的謝女。 聯合報系記者林宛諭／翻攝

母親帶女兒為逃避前夫，12年來躲躲藏藏過日子，也未讓孩子就學，日前警方以消費紀錄成功尋人，終讓父女團圓。高市府社會局允諾協助申請健保及健檢，連結教育局提供補救教學。

一對夫妻在2008年離異，林女利用探視女兒的機會將當時只有11歲的孩子帶走，前夫怒告妨害家庭，並四處尋人，12年來未果，直到日前警方透過消費紀錄找到被告，才讓失聯12年的母女蹤跡曝了光，同時也讓已23歲的女兒因為跟著母親躲藏，期間沒有就學也無健保等情形全都露。

高市府社會局表示，林女設籍台中、女兒設籍彰化，母女都無福利與身障身分，12年來在高雄租屋生活。警方7日尋獲女兒並交予住彰化的父親，但因女兒思念母親且不願與父同住，父親於是同意她和媽媽居住，並於8日被帶返高雄。

社會局社工已前往關懷訪談，了解母女生活狀況及女兒身心照顧等問題，林女對於未讓女兒讀書感到愧疚並盼能補救。

社會局表示，後續會協助申請健保卡、安排女兒身心健康檢查、連結教育局提供補救教學及物資穩定生活等。

據了解，12年來，林女曾帶著女兒擺攤做生意，有時也在網路販賣商品等，生活勉強撐過去。