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台南土木工程包商對空開三槍 南警迅速逮人

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市何姓男子，今天下午持改造手槍到妻子位次安平區健康二街娘家前對空開三槍後，駕車到華平路後打電向警方表示他人在華平路，警方將他帶回調查，何情緒激動，警方留置調查釐清開槍動機。

何姓男子（31歲）疑因與林姓妻子感情糾紛，今天下午4點45分，持改造手槍至健康二街對空鳴槍3槍，沒有人員受傷），案發後台南市警四分局立即成立專案小組至現場採證，並調閱相關監視器，鎖定犯嫌車牌號碼，並以車追人，下午5時30分在華平路一帶逮獲犯嫌，及並帶返所偵辦。警方於查緝過程中並在嫌犯座車內發現起獲作案改造手槍1支及子彈6發。

據了解，何是土木工程包商，何落網後供稱他懷疑妻子對他不忠，但何家人表示何最近情緒激動，何妻並未另結新歡，警方將他留置調查，以進一步查明犯案動機，並追查槍枝來源。

何姓男子開槍後，被警方查獲作案改造手槍。 圖／讀者提供
何姓男子開槍後，被警方查獲作案改造手槍。 圖／讀者提供
何姓男子涉嫌對空開三槍，被警方法辦。圖／讀者提供
何姓男子涉嫌對空開三槍，被警方法辦。圖／讀者提供

監視器 槍枝

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