聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南土木工程包商對空開三槍 南警迅速逮人
台南市何姓男子，今天下午持改造手槍到妻子位次安平區健康二街娘家前對空開三槍後，駕車到華平路後打電向警方表示他人在華平路，警方將他帶回調查，何情緒激動，警方留置調查釐清開槍動機。
何姓男子（31歲）疑因與林姓妻子感情糾紛，今天下午4點45分，持改造手槍至健康二街對空鳴槍3槍，沒有人員受傷），案發後台南市警四分局立即成立專案小組至現場採證，並調閱相關監視器，鎖定犯嫌車牌號碼，並以車追人，下午5時30分在華平路一帶逮獲犯嫌，及並帶返所偵辦。警方於查緝過程中並在嫌犯座車內發現起獲作案改造手槍1支及子彈6發。
據了解，何是土木工程包商，何落網後供稱他懷疑妻子對他不忠，但何家人表示何最近情緒激動，何妻並未另結新歡，警方將他留置調查，以進一步查明犯案動機，並追查槍枝來源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言