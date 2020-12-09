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掃蕩竹聯幫寶和會 侯友宜：除惡務盡

中央社 / 新北9日電

新北檢警掃蕩竹聯幫寶和會，今天依組織犯罪、恐嚇、詐欺、擄人勒贖罪嫌移送相關人等。市長侯友宜表示，扛起維護治安責任連續3波掃蕩絕不手軟，對犯罪集團除惡務盡。

新北市警局刑警大隊表示，檢警調查發現，竹聯幫寶和會素以逞凶鬥狠開槍等手段，涉及前年7月台北市中山區土方公會理事長遭開槍、去年6月台北市內湖區某建設公司槍擊案，寶和會疑給予槍手報酬安家涉教唆犯案。

新北市刑警大隊長黃壬聰今天在記者會表示，該幫派除參與酒店圍事、土方工程外，還涉及恐嚇介入公司經營權、網路詐欺等案。近年幾起槍擊案疑由寶和會成員參與，不排除為會內主導策劃。

黃壬聰表示，警方對暴力犯罪零容忍，將持續刨根溯源，全力掃蕩幫派，打擊黑幫全面向暴力犯罪宣戰。

市長侯友宜今天在市政會議結束、以及主持萊豬標示記者會後，兩度接受聯訪表示，該幫派組織過去恐嚇勒索、殺人擄掠無所不用其極，以往在台北市犯案卻躲在新北，情治單位無力掃蕩，現在新北有責任扛起來。

侯友宜說，必須將目無王法的犯罪集團除惡務盡，毫不手軟消滅，這是市府應盡的責任。警方面對幫派、惡勢力要毫無懼畏全力以赴，守護新北市民的安全。

幫派 侯友宜

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