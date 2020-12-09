竹聯寶和會涉多起刑案 前會長邵伯傑移送新北檢複訊

新北檢警掃蕩黑幫，查出竹聯幫寶和會涉及多起刑案，10月逮捕會長林修伯等幫眾後，懷疑綽號「小寶」的前會長邵伯傑才是幕後主謀，昨天兵分多路重裝搜索將人帶回，依擄人勒贖、妨害自由和組織等罪偵辦；邵伯傑稍早被警方移送新北地檢署複訊，進入偵查大樓前，面對媒體詢問均不語，在員警戒護下快步進入法警室。

檢警調查，寶和會在道上以凶狠聞名，前年7月台北中山區土方公會理事長槍擊案、去年6月台北內湖區建設公司槍擊案的作案凶嫌疑似都是該會成員。此外，該會成員也涉嫌勒索紅景天詐騙案的謝姓犯嫌，經營網路詐欺，以及用恐嚇方式介入公司經營。

檢警追查，會長林伯修涉嫌今年8月在台北某酒店押人勒贖1千萬元，幕後指使者疑似就是邵伯傑，因此也將他列為重要嫌疑人拘提到案，也不排除他涉入其他案件的可能性。

另外，8月「館長」陳之漢槍擊案的凶嫌劉丞浩雖稱作案是個人糾紛，但他在作案前與寶和會成員聯繫密切，檢警認為案情並不單純，也針對該事件逐一清償，但據了解，邵否認與館長案有關。