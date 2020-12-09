快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

操作槍納列管 北市警局已受理150枝

中央社 / 台北9日電

「槍砲彈藥刀械管制條例」修正，已持「操作槍」者12月11日前可申請報備或繳銷。北市警察局最新統計，6月12日至12月6日已受理報備合法持有137枝、自願繳銷13枝。

警政署近日指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年6月10日修正公布施行，將易改造成非制式槍枝的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，並提高非制式槍枝刑度，讓不法之徒難以規避法律處罰。

同時，為保障修法前已持有「操作槍」者的權益，已持有者可於12月11日前申請報備持有或自願繳銷，民眾可攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察局或警察分局辦理，逾期觸法違者最高可處新台幣20萬元罰鍰。

根據市警局今天最新資料顯示，統計自6月12日起至12月6日期間，已受理北市團體、民眾報備合法持有「操作槍」137枝、自願繳銷13枝，共計150枝。

另，六都同期間統計，新北市報備合法持有111枝、自願繳銷22枝；桃園市報備合法持有78枝、自願繳銷30枝；台中市報備合法持有159枝、自願繳銷25枝；台南市報備合法持有91枝、自願繳銷72枝；高雄市報備合法持有115枝、自願繳銷29枝。

總計全國6月12日至12月6日期間，報備持有905枝、自願繳銷504枝。

由於南投縣某高中日前考量教學用模擬槍長期未使用，開會決議自願向警方繳銷75把教學用T65K2模擬槍。台北市有不少高中也擁有為數不少的禮槍或教材用槍，市警局也派員主動協助查驗檢查，是否符合「模擬槍」規格，以協助其後續報繳或報備工作。

警政署表示，全國報備持有和自願繳銷數量，將於12日一併統計結報，再對外公布。

警察 槍枝管制

延伸閱讀

北市陽明教養院美術展 二周參觀人數逾5500人次

影／北市轎車闖紅燈被攔腰猛撞 竟肇事逃逸再撞轎車釀一傷

北市動保處推廣認養 6年助逾3千犬貓找到家

影／北市推TAS浪愛滿屋 助逾3千浪貓浪犬找到溫暖家

相關新聞

影／偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

12年前彰化縣林姓女子與前夫謝男離婚，即帶走11歲女兒，兩人銷聲匿跡，林女為了不讓前夫找到女兒，連健保卡都不用，警方清查...

「操作槍」納管制 南投一高中報繳75支65K2長槍

為防止改造黑槍氾濫，「槍砲彈藥刀械管制條例」今年修正通過，將「操作槍」納入模擬槍管制，必須在12月11日前至警局申報持有...

彰化小五女童消失12年被尋獲 國小師回憶：她瘦小封閉

彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，至今已經2...

他遭8人圍毆後隔天死在家 解剖驚見頭顱竟被重踹到骨折

桃園林姓男子在小吃部和吳姓客人有糾紛，和7名朋友朝他圍毆踹頭、丟金爐，吳遭打趴忍痛回家，隔天被妻子發現陳屍在家，法醫解剖...

離婚父母要友善合作 社家署籲明年擴大家事商談服務

彰化離婚母親擅自帶走女兒消失長達12年，女兒被發現已23歲，是近年來少數失蹤超過10年以上的擅帶子女案。社家署副署長張美...

影／疑館長槍擊案幕後藏鏡人邵柏傑 警移送新北檢複訊

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林...

影／205兵工廠閃燃釀三人傷 廠長林正雄：才開箱就發生意外

國防部軍備局第205廠光復營區飛彈推進劑所，今早約9點半發生閃燃意外，造成三人受傷，205廠長林正雄少將下午說明事發原委...

影／幫中科院代工推進器作業出意外 205廠長出面說明

國防部軍備局第205廠光復營區今天上午約9點半左右，在806廠房進行天弓2型飛彈預混物秤裝作業時，突然發生鋁粉閃燃意外，...

國防部：205廠鋁粉閃燃意外 受傷人員均已送醫治療

國防部上午表示，軍備局205廠光復營區，今日上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓等2名士官及一名洪姓員工受傷，目前人...

影／軍備局205廠閃燃爆炸意外釀3傷 軍方低調

軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區北營區806廠房，今天上午執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外...

彰化小五女童消失12年未就學被尋獲 校方曾通報中輟

彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，因未繼續上...

女童被失婚母帶離消失12年 律師：已觸犯準略誘罪將遭追訴

43歲的林姓女子12年前離婚後，將當年只11歲的女兒帶離彰化，謝姓前夫遍尋不到女兒，控告林女妨害家庭。事隔12年，彰化警...

熱門新聞

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

影／1999被打爆！台南農地焚燒高雄大半市區異味勿外出運動

離婚女帶國小女兒消失12年 女孩長大才被尋獲面容憔悴

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

軍備局高雄大樹廠區閃燃爆炸 士官長及士官3人送醫

竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。