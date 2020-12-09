操作槍納列管 北市警局已受理150枝

「槍砲彈藥刀械管制條例」修正，已持「操作槍」者12月11日前可申請報備或繳銷。北市警察局最新統計，6月12日至12月6日已受理報備合法持有137枝、自願繳銷13枝。

警政署近日指出，「槍砲彈藥刀械管制條例」於今年6月10日修正公布施行，將易改造成非制式槍枝的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，並提高非制式槍枝刑度，讓不法之徒難以規避法律處罰。

同時，為保障修法前已持有「操作槍」者的權益，已持有者可於12月11日前申請報備持有或自願繳銷，民眾可攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察局或警察分局辦理，逾期觸法違者最高可處新台幣20萬元罰鍰。

根據市警局今天最新資料顯示，統計自6月12日起至12月6日期間，已受理北市團體、民眾報備合法持有「操作槍」137枝、自願繳銷13枝，共計150枝。

另，六都同期間統計，新北市報備合法持有111枝、自願繳銷22枝；桃園市報備合法持有78枝、自願繳銷30枝；台中市報備合法持有159枝、自願繳銷25枝；台南市報備合法持有91枝、自願繳銷72枝；高雄市報備合法持有115枝、自願繳銷29枝。

總計全國6月12日至12月6日期間，報備持有905枝、自願繳銷504枝。

由於南投縣某高中日前考量教學用模擬槍長期未使用，開會決議自願向警方繳銷75把教學用T65K2模擬槍。台北市有不少高中也擁有為數不少的禮槍或教材用槍，市警局也派員主動協助查驗檢查，是否符合「模擬槍」規格，以協助其後續報繳或報備工作。

警政署表示，全國報備持有和自願繳銷數量，將於12日一併統計結報，再對外公布。