何建華案 北檢分案查台灣同學會副會長黃信瑜

北檢偵辦統促黨女媧黨部主委何建華涉為中國統戰機關發展組織案，查出中國全國台灣同學會副會長黃信瑜涉嫌協助何女散布總統假學歷等不實消息，涉違反國安法，已簽分他案偵辦。

身兼中華婦女聯合會理事長的何建華涉嫌收受中國對台情蒐機關全國台聯會款項，在台發展組織，指揮組織成員蒐集台獨資訊，並散布不實消息，企圖危害國家安全與社會安定。台北地檢署7日依違反國家安全法起訴何女等人。

檢調調查，何建華於去年6月間透過友人結識中國全國台灣同學會副會長黃信瑜，黃信瑜同年11月間告知何女以「蔡總統博士學歷造假」議題於蔡總統登記參選總統前後舉辦大型陳抗影響選情，隨後匯款3萬元人民幣給何女。

檢調發現，黃信瑜指導何建華組織陳抗及謀議於同年11月20日發動相關活動，且提供「2019.11.20 拒絕假博士，人民要真相！」新聞稿給何女，要求轉送給媒體人彭文正、年金改革聯盟、軍公教聯盟等單位，以求於總統大選期間，擴大渲染相關消息製造選舉紛爭。

檢調查出，全國台灣同學會會長陳雲英的丈夫是自台灣叛逃到中國的經濟學家林毅夫；而黃信瑜自100年間自台灣到中國北京大學攻讀博士，105年間到安徽財經大學任教，目前為該校副教授，並於當地人結婚，長年居住在中國。

檢調透露，黃信瑜今年疑因武漢肺炎疫情影響，並未入境返台，由於黃信瑜疑協助何建華在台散布不實消息、製造選舉紛爭，涉嫌違反國家安全法，北檢另簽分他案偵辦，將傳喚說明。若傳喚、拘提不到，不排除發布通緝。