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影／疑館長槍擊案幕後藏鏡人邵柏傑 警移送新北檢複訊

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林口偵查隊聯手，出動維安特勤部隊，發動第三波逮捕行動，兵分多路逮捕寶和會幕後藏鏡人前會長邵柏傑及幫眾，警方共執行3波逮捕行動，總計先後共逮20人到案。警詢後今天下午將依組織犯罪、擄人勒贖、恐嚇、詐欺等罪嫌，將邵柏傑等人移送新北地檢署偵辦。

警方專案小組昨由維安特勤人員重裝支援，出動上百名警力，持拘票、搜索票兵分多路前往大台北地區展開收網行動，拘提竹聯幫和堂寶和會幕後老大劭柏傑（44歲）等5人到案，並同步通知黃姓男子等10關係人到案說明。

據了解，邵嫌到案後，否認參與館長槍擊案。警方並掃蕩搜索寶和會位於北市敦化南路的圍事據點堂口，瓦解該不良幫派組織。

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林口偵查隊聯手，拘提竹聯幫和堂寶和會幕後老大劭柏傑（前中，灰衣者），警詢後今天下午移送新北檢。記者王長鼎／攝影
館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林口偵查隊聯手，拘提竹聯幫和堂寶和會幕後老大劭柏傑（前中，灰衣者），警詢後今天下午移送新北檢。記者王長鼎／攝影

館長 陳之漢

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