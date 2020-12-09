他遭8人圍毆後隔天死在家 解剖驚見頭顱竟被重踹到骨折

桃園林姓男子在小吃部和吳姓客人有糾紛，和7名朋友朝他圍毆踹頭、丟金爐，吳遭打趴忍痛回家，隔天被妻子發現陳屍在家，法醫解剖見發現腦出血，研判遭圍毆致死；法院審酌，林等合力輪番攻擊吳，還踢踹導致他顱骨骨折，依傷害致死罪判7人10年、11年，另1人依傷害罪判1年，可上訴。

檢警調查，林男2018年11月18日晚上6點多，和郭姓、王姓、黃姓、曾姓、吳姓及余姓友人，一共8人在大園區1處小吃部外，因林和另名吳男發生口角衝突，一干人等就朝他拳打腳踢，吳寡不敵眾慘遭眾人圍毆，被打到癱軟在地傷痕累累。

未料林仍不罷休，見他躺臥在地上無法反抗，仍不斷用腳踢他肚子，鄭姓同夥也拿金爐砸他，後來吳負傷回家，隔天才傷重死亡，送醫發現腦部重創，顱骨骨折、腦部及腦幹出血，最後因顱腦損傷併中樞神經衰竭致死，但案發後林等一哄而散，警方獲報調閱監視器才一一將逮捕。

審理時，林等8人都坦承有參與毆打吳男一事，但均否認傷害致死故意，辯稱「沒想到對方會死亡」等語，林的辯護人說，當時林、吳酒醉起衝突，吳用手勒住林脖子，林才會反擊，其餘人見狀為了維護朋友才會動手毆打，且林也沒刻意攻擊吳的腦部，認為無因果關係。

另郭男、王男的辯護人則說，吳受傷後回家僅嘴角流血，其妻子、兄弟及朋友都沒將他送醫，顯見客觀上依他傷勢無法預見死亡結果，其餘人也主張，沒針對他要害攻擊，吳回家1天才死亡，認為可能其他原因致死，也對法醫鑑定報告有爭執。

由吳事發後回家，19日晚上7點多才被妻子發現死亡，經解剖鑑定是生前發生毆打，導致顱內出血屬於「他殺」；而法醫對於單純以腳踢、踹造成顱骨骨折，雖表明「不易」，但並非強調「不可能」，也說明一旦踢、踹力道夠強，仍會導致顱骨骨折。

法院並勘驗監視器，發現包括林男、黃男共朝吳頭部踢踹4次，加上其餘人出於朋友受委屈而盛怒下，出手力道猛烈未多顧慮等，對照吳的死因，認為與8人攻擊行為間有因果關係。