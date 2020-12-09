國防部：205廠鋁粉閃燃意外 受傷人員均已送醫治療

國防部上午表示，軍備局205廠光復營區，今日上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓等2名士官及一名洪姓員工受傷，目前人員均已送醫治療。

軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區今天上午9點30分，於高雄大樹北營區806廠房，執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外，造成3名人員受傷，分別送高雄榮總、高雄海軍總醫院、義大醫院治療，據了解，3人傷勢不重，意識清楚。

國防部指出，國防部已偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。