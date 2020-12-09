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彰化小五女童消失12年未就學被尋獲 校方曾通報中輟
彰化縣林姓女子12年前與前夫謝男離婚，當時就讀國小五年級的女兒監護權歸謝男，但林女卻帶走女兒就消失無蹤12年，因未繼續上學，連國小文憑都沒有，如今女孩已23歲，彰化縣府教育處指出，當初女孩未到校上學曾通報中輟，之後被列為失蹤人口，警方協尋直到國民義務教育階段前都未尋獲。
教育處說，該女子在2008年2月12日被生母帶走後，母女皆為失蹤人口，校方2008年2月14日通報中輟並通報警政單位失蹤協尋，但國民義務教育階段前，也就是滿十五歲該學年度結束為止皆未尋獲。
女子長期失學，與外界隔絕，教育處指出，若女子有學習意願，後續可以提供就學的相關諮詢與協助，如學力鑑定考試、補校入學等，幫助她獲取學歷認證，繼續升學。
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