警抓竹聯寶和會 侯友宜批「大台北最可惡組織」

「館長」陳之漢今年8月遭人槍擊，新北檢警日前搜索逮捕多名竹聯幫寶和會幹部及重要成員，昨天再拘提幕後老大邵伯傑到案。新北市長侯友宜今天說，這幫派是大台北最可惡、嚴密的組織，新北檢警會繼續把案子釐清，絕對不手軟。

陳之漢遭23歲男子劉丞浩槍擊，檢警發現劉嫌與竹聯幫寶和會關係匪淺，今年10月拘提會長林修伯、副會長梁智華和幹部施俊吉等10人到案，昨拘提寶和會前會長邵伯傑等5人到案，全案朝妨害自由、組織犯罪等罪偵辦中。

侯友宜今在市政會議指出，該幫派組織過去恐嚇勒唆、殺人擄掠，是無所不用其極、目中無法的幫派份子，整個情治單位一直沒能力一舉掃蕩，以往在台北犯案躲在新北，現在從台北到新北犯下館長案，新北有責任扛起來。

侯友宜說，該幫派是台灣有名的殺手集團，不單只是館長被嗆傷商，更危害整個大台北，警察局長陳檡文帶領專案小組，每天早上8點開會他也緊盯著，接連把寶和會這麼囂張的幫派、首腦一舉逮捕。

侯友宜表示，這段逃亡過程中或許有湮滅證據，但有待檢警一起查清楚，會鍥而不捨追擊，讓殺手集團全部落網，目前案子還在偵辦釐清中，新北檢警會把所有犯罪的完整證據，除惡務盡不手軟。