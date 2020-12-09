影／館長中槍後竹聯幫寶和會隔天密會 警逮幕後藏鏡人

館長陳之漢今年8月遭人槍擊，新北警方專案小組追查數月，發現竹聯幫寶和會涉及近年多起槍擊案，不排除該會涉案，昨與刑事局及林口偵查隊聯手，出動維安特勤部隊，發動第三波逮捕行動，兵分多路逮捕寶和會幕後藏鏡人前會長邵柏傑及幫眾，總計先後共逮20人到案。警詢後今天將依組織犯罪、擄人勒贖、恐嚇、詐欺等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，館長陳之漢今年8月遭人槍擊，竹聯幫寶和會隔天就在台北市密會 ，而且就是由邵柏傑召集。

檢警追查館長槍擊案發現近年國內多起槍擊案，疑寶和會成員參與其中，不排除多起槍擊案均由寶和會在幕後主導策畫。據了解，素以逞凶鬥狠開槍立威等強勢手段橫行的竹聯幫寶和會，在前年7月在北市中山區土方公會理事長遭開槍、去年6月在北市內湖區建設公司槍擊，涉嫌開槍男子疑都為寶和會成員，經檢警追查該會疑有給槍手相當報酬，做為安家費。

專案小組持續追查，邵柏傑涉嫌率眾介入一間資本額高達9億元的通訊網路公司經營權之爭，並從中索取高達2000萬保護費得逞，被害人以為息事可取得經營權，事後仍遭恐嚇將開槍打死不遵守約定者，導致被害人迄今不敢回家。

今年8月寶和現任會長林修伯涉嫌率眾在北市知名酒店恐嚇陳姓被害人交付1000萬元，經深入追查，邵柏傑疑為幕後唆使者。檢警追查該幫派不法金流，發現寶和會成員創立趨勢文化網站成立假投資公司，以高獲利誘使他人投資受騙，初步清查受害人數達35人，詐騙金額初估約500萬餘元。

專案小組追查該幫派不僅涉及恐嚇介入一間通訊網路公司經營權及網路詐欺案，還參與酒店圍事、土方工程外，跟監蒐證2個月，掌握相關犯罪事證，在今年11月10日掃蕩寶和會位於新北市中和區兩處詐欺機房，逮捕11人，同月12日再逮涉及謝姓被害人擄人勒贖案的寶和會成員4人到案。