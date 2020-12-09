軍備局廠房閃燃爆炸意外釀3傷 傷勢集中上半身手術搶救

今天上午9點30分，軍備局所屬生產製造中心所屬205大樹廠區北營區806廠房，執行天弓二型發動機延壽定更作業，鋁粉秤裝時發生閃燃意外，造成3人受傷，分別送高雄榮總、高雄海軍總醫院、義大醫院治療。義大醫院表示，33歲洪男到院時意識清楚，燒燙傷部位集中上半身，目前已進手術室治療。

軍方表示，軍備局205廠光復營區，今天上午作業時不慎發生鋁粉閃燃意外，造成盧姓士官長、王姓中士及洪姓員工受傷。國防部偕同軍備局編成專案小組，前往205廠調查事故發生原因，並全力提供傷者最專業的醫療照顧。

意外如何發生等過程，軍備局相當低調，強調爆炸意外剛發生，以搶救傷者為重，閃燃事件原因及責任正調查中。