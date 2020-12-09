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竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大
新北檢警掃蕩黑幫勢力，日前搜索逮捕多名竹聯幫寶和會幹部及重要成員，經深入追查，昨天（8日）再拘提幕後老大邵伯傑到案，目前仍在訊問中。
檢警調查，邵伯傑綽號「小寶」，是寶和會前任會長，曾因該會成員涉嫌重大槍擊案而被警方盯上；由於寶和會多名成員近來捲入「館長」陳之漢槍擊案，現任會長林修伯在上任前也是邵的親信，調查人員不排除他涉案的可能性，懷疑他退位後仍在幕後下指導棋，但詳細情形需進一步調查釐清。
據了解，新北地檢署8日指揮新北市刑事警察大隊、林口分局和刑事警察局偵查第一大隊兵分多路搜索，並出動維安特勤部隊，以優勢警力拘提邵伯傑等5人到案，全案朝妨害自由、組織犯罪等罪偵辦中。
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